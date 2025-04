Se acabaron las oportunidades y este es un adiós definitivo. Miguel Arce fue uno de los afortunados que regresó al “Gran chef famosos” en el repechaje; sin embargo, su paso por la competencia duró poco y este sábado lo volvieron a eliminar.

A diferencia de la anterior oportunidad, esta vez el actor, quien reside en México hace años, se disculpó con Javier Masías por un incidente ocurrido semanas atrás, donde lanzó una hamburguesa que le regaló Mateo Garrido Lecca para que completara su preparación.

En otras oportunidades, el exparticipante de ‘Combate’ ya había reconocido su error; sin embargo, esta vez lo hizo delante del jurado con emotivas palabras.

“Javier, gracias por todo. Voy a hacer algo que pensaba que no iba a hacer. Si te pareció que estuvo mal lo que hice, te pido unas disculpas ”, comentó mientras estrechó la mano y abrazó al crítico gastronómico. Entretanto, los aplausos se apoderaron del set de televisión.

Miguel Arce y Javier Masías se abrazaron la noche del sábado 19 de abril tras disculparse por incidente en la cocina. Foto: captura Latina TV

Por otro lado, Nelly Rossinelli resaltó el progreso de Miguel Arce en la cocina . “Te vas haciendo un postre que no estaba mal, pero ha sido una competencia difícil esta noche y hemos tenido que ver puntos y detalles”.

A su turno, Javier Masías también le dedicó unas sentidas palabras al actor, incluso reconoció que lo van a extrañar.

“No me debías ninguna disculpa. A veces la vida nos manda lecciones y en lo personal encuentro enormemente gratificante comparar el momento en que tiraste una hamburguesa y lo que he visto esta noche, que más bien ha sido un muestrario de cómo reaccionar ante la adversidad ”, señaló el crítico gastronómico.