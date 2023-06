El actor Miguel Vergara se mostró muy conmovido tras ser eliminado del programa “El Gran Chef Famosos”. Pese a ser uno de los favoritos por su carisma y sorpresivo talento culinario, el actor de “Asu Mare” no pudo clasificar a la final del reality de cocina.

Tras darse a conocer su eliminación, el actor se mostró desconsolado y derramó algunas lágrimas en el set de “El Gran Chef Famosos”. Tras su despedida, el actor conversó con un reportero de Latina y habló sobre su experiencia en el programa.

“Es un hermoso momento que he vivido acá en Latina, en Rayo en la Botella. Agradecido, como dije hace un rato con Ricardo Morán y todos, de corazón. No me esperaba que den mi nombre, pero bueno, ya está”, señaló Miguel Vergara.

“El programa está súper genial, sigan sintonizando. Sé que viene una segunda temporada, es un formato buenísimo, hermoso, es un programa que sé que está liderando el rating. Te juro que ahora tengo más amigos de otros países que me escriben. Gracias a todos”, agregó tras ser eliminado de la competencia.

Segunda temporada

Tras la gran acogida que ha tenido “El Gran Chef Famosos”, Latina anunció que habrá una segunda temporada del reality de cocina con nuevos participantes. Hasta el momento, solo se ha confirmado seis nombres.

En un breve adelanto publicado en redes sociales se confirmó que los primeros seis participantes son: Laura Spoya, Mónica Torres, Alessandra Fuller, Junior Silva, Mr. Peet y Jimmy Santi. La segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” empezará el próximo 22 de junio.

