El pasado sábado 31 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en “El gran chef famosos: Extremo”, donde el actor argentino Nacho Di Marco se convirtió en el tercer participante en abandonar la competencia. El artista fue despedido entre lágrimas y aplausos de sus compañeros.

En una inusual jornada, cuatro participantes se enfrentaron por su permanencia en el programa de cocina de Latina. Al final de las grabaciones, el jurado anunció a Nacho Di Marco como el tercer eliminado de la temporada.

Antes de abandonar la cocina, Nacho Di Marco se mostró agradecido por la oportunidad de volver a la televisión mostrando una nueva faceta. Además, resaltó que presentía que iba a ser eliminado en esta jornada.

“Hoy me desperté con la sensación de que esto iba a pasar, no sé por qué. Mi intuición. Pensé que era mi miedo en realidad, y no que era lo que iba a pasar. Toda la cronología de lo que iba pasando era con este desenlace, lo sentía así, y no lo sé”, dijo el actor.

Nacho Di Marco es el tercer eliminado de la temporada en "El gran chef famosos: Extremo". (Foto: Latina)

“Siempre me ha gustado cocinar y me di cuenta de que lo puedo hacer bien y voy a seguir cocinando en casa, a disfrutarlo. Disfruté mucho esto. Es la primera vez que estoy en un programa reality y lo disfruté un montón. Siento que me pude conocer en un montón de aspectos en esta cocina y a mí, ser yo, que me conozcan como soy. Me voy feliz”, añadió.

De esta manera, Nacho Di Marco se convirtió en el tercer participante en abandonar la temporada de “El gran chef famosos: Extremo”. Antes de él, Zumba y Pilar Delgado le dijeron adiós al programa de Latina.