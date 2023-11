La competencia en “El Gran Chef Famosos” se acerca al final de la cuarta temporada, por lo que los participantes se esfuerzan para superar cada reto. Esta vez, cuatro participantes terminaron en Noche de eliminación, por lo que tendrán una última oportunidad para mantener un lugar en el programa.

¿Quiénes son? El jurado mandó a Noche de eliminación a cuatro participantes: Fiorella Cayo, Renato Rossini, Claudia Berninzon y el presentador deportivo Giancarlo Granda. Por su parte, Tilsa Lozano avanzó al nivel 9 de la competencia.

“No me duele, me duele. Me saquen o no me saquen de este programa, voy a salir mejor todavía, lo sé”, dijo Fiorella Cayo al ser sentenciada. “Ya me lo esperaba, nuevamente a eliminación”, agregó Renato Rossini.

De esta manera, los cuatro participantes tendrán que competir por su permanencia en el programa “El Gran Chef Famosos”.

Cabe señalar que Tilsa Lozano, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Gino Pesaressi, Christian Ysla y Mónica Zeballos todavía continúan en competencia en búsqueda de la copa de campeón de la cuarta temporada del programa.

Sebastián Lizarzaburu se consagra campeón del Sudamericano de Fisiculturismo: "Un sueño hecho realidad"