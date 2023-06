“El Gran Chef Famosos” arrancó su segunda temporada lleno de diversión y suspenso. El último programa presentó a seis participantes sentenciados que compitieron por convencer al jurado para no llegar a la noche de eliminación. Cuatro personajes competirán por su permanencia y solo dos fueron salvados.

En la edición del sábado 24 de junio, “El Gran Chef Famosos” rindió homenaje a la fiesta de San Juan y prepararon platos típicos de la región selva. El primer desafío lo ganó Belén Estevez, quien recibió como beneficio la ayuda de Ana Kohler para preparar el segundo plato de la noche.

¿Quiénes fueron enviados a noche de eliminación? Mr. Peet, Antonio Pavón, Belén Estevez y Jesús Neyra no obtuvieron el respaldo del jurado y tendrán que enfrentarse por su permanencia en el programa. Katia Palma y Mauricio Mesones fueron salvados.

“Noche de eliminación. La verdad es que llegó el momento de la reflexión, no me esperaba esto”, señaló Mr. Peet. “La verdad que me lo esperaba”, agregó Antonio Pavón tras oír que también podría ser eliminado del programa.

Este lunes 26 de junio, a partir de las 8 p.m., Mr. Peet, Antonio Pavón, Belén Estevez y Jesús Neyra se enfrentarán por mantenerse en el programa de Latina.

Como se recuerda, la primera temporada del reality de cocina de Latina Televisión la ganó Ricardo Rondón tras una reñida final con Karina Calmet. El expresentador de televisión recibió el premio entre lágrimas y fue felicitado por el jurado y sus compañeros de “El Gran Chef Famosos”.

Antonio Pavón en el gran chef famosos