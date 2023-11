El pasado lunes 6 de noviembre, “El gran chef famosos” estrenó un nuevo formato llamado “Batallas culinarias”, donde los participantes eliminados pueden tentar su regreso al reality de cocina, pero tendrán que enfrentarse a nuevos retadores por un lugar en la cocina del programa de Latina.

En la primera noche de las batallas culinarias, fueron seis participantes (3 eliminados y 3 retadores) los que se enfrentaron. Las llaves fueron: Ximena Hoyos vs. Alicia Mercado, Renato Rossini vs. Julián Zucchi y Flor Polo vs. Claudia Berninzon.

Los participantes prepararon dos platos: Alitas BBQ y Caigua rellena de carne. Pese a sus esfuerzos, tres competidores le dijeron adiós de forma definitiva al programa. Ellos fueron: Alicia Mercado, Julián Zucchi y Flor polo.

De esta manera, Renato Rossini y Ximena Hoyos siguen en competencia y podrán tentar el cupo que los regrese al programa. Por su parte, Claudia Berninzon también se mantiene en la búsqueda de su llegada al reality.

Esta noche, los enfrentamientos continuarán y los eliminados Sergio Ibarra, Renato Rossini Jr. y Saskia Bernaola se enfrentarán a nuevos retadores que intentarán ganarles la posibilidad de volver a la cocina de “El gran chef famosos”.

