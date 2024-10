En un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, Raysa Ortiz y Kukuli Morante se destacaron entre los competidores y lograron avanzar al siguiente ciclo del programa. El jurado eligió a las dos participantes por su desempeño en la cocina.

La actriz de “Pituca Sin Lucas” emocionada, expresó: “Uy, qué bonito. Igual voy a ver a mis compañeros a ver qué hacen”.

Por otro lado, el jurado determinó que Erick Delgado y Milena Warthon son los primeros en ser sentenciados a la Noche de Reprobados. Erick mostró desacuerdo con la decisión del jurado, mientras que Milena expresó sus dudas sobre su suerte en la cocina, atribuyéndola a su acompañante, afirmando: “Nunca más voy a traer a la rata”.

Erick Delgado no estuvo conforme con el resultado del jurado

El jurado dio su veredicto sobre quiénes irían a la Noche de Desaprobados, y el primero en ser elegido fue Erick Delgado. Sin embargo, él no estuvo de acuerdo con la decisión.

“No me parece correcto. Esta vez no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo he comido, es más, hasta la gente que ha estado detrás de cámaras ha dicho que está rico mi plato. Hoy día no estoy de acuerdo con la decisión”, comentó el deportista en el confesionario.