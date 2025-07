Tras solo una semana de “El gran chef famosos: El último campeón”, la competencia vivió su primera noche de eliminación, donde dos participantes abandonaron la temporada. Ricardo Rondón y Mariela Zanetti no convencieron al jurado y se convirtieron en los primeros en decir adiós al programa.

En una noche cargada de tensión, Ricardo Rondón, Carla Rueda ‘Cotito’, Steve Palao y Mariella Zanetti compitieron por su permanencia en el programa.

El único plato de la noche solicitado por los jueces fue pollo a la brasa, acompañado de papas fritas y arroz chaufa. Tras una jornada dividida en dos etapas, fue Ricardo Rondón el primero en ser eliminado.

“Volver aquí después de dos años es encontrarme con emociones, pasajes y déjà vus que marcaron un antes y un después en mi historia y en mi trabajo en televisión. Eso se lo debo a El Gran Chef Famosos. Este programa es y será siempre de las familias peruanas, es el único que ha podido unir a las familias frente al televisor”, aseguró Rondón.

Ricardo Rondón y Mariela Zanetti son los primeros eliminados de "El gran chef famosos: El último campeón". (Foto: Latina)

Por su parte, la segunda persona en abandonar la temporada de “El gran chef famosos: El último campeón” fue Mariela Zanetti, quien se mostró muy conmovida en su despedida.

“Estoy contenta de haber participado con mis compañeros, de haberlos conocido a ustedes. He tenido semanas atareadas y no estoy a mi 100%. Pero me voy feliz y dichosa. Que mis compañeros sigan adelante”, aseguró.

De esta manera, Steve Palao y Carla Rueda continúan en competencia y podrán seguir en busca de la Olla de oro en “El gran chef famosos: El último campeón”.