Adiós a una de las parejas más queridas de “El gran chef famosos X2″. La noche del último sábado, Ximena Díaz y Pancho Cavero fueron eliminados del programa tras una dura competencia culinaria.

En la última edición, los participantes en sentencia prepararon un falafel con salsa de yogurt y, posteriormente, un enrollado de pavo acompañado de arroz con verduras. Y si bien sus platos tuvieron buenos comentarios, no fue suficiente para que pasen a la siguiente ronda.

La pareja se sintió muy triste, incluso Pancho Cavero derramó algunas lágrimas al momento de despedirse del jurado y sus compañeros.

“Somos una pareja más sólida. Necesitábamos este espacio (…) Aquí hay magia. Yo había perdido la magia de la televisión y aquí hay magia . De verdad, todos en mi corazón, toda la vida”, sostuvo el popular veterinario.

❌ELIMINADOS❌ Pancho y Ximena le dicen ‘adiós’ a la cocina de #ElGranChefFamososX2 🥲 pic.twitter.com/OdFxUWZozG — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) March 17, 2024

Por su parte, la actriz de “Papá en apuros” dijo que siente mucha más confianza en la cocina y se mostró feliz por las nuevas amistades que han llegado a su vida. Además, recalcó que ha sido una temporada de mucho aprendizaje.

“Y gracias porque, de hecho, he aprendido un montón. La cocina nunca ha sido lo mío, así que es bonito tener algo nuevo en la vida. Me ha encantado estar acá, conocer a la gente que he conocido y es un aprendizaje todo en la vida . Para mí es alegría siempre”, señaló Ximena Díaz.

Las duplas de Austin y Steve Palao y Celine y Marisol Aguirre pasaron a la siguiente ronda. Ellos están listos para enfrentar nuevos retos en la cocina.