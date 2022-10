Melissa Paredes continúa dando qué hablar tras su regreso a la televisión como una de las participantes de “El Gran Show”. La actriz apareció en la segunda gala dispuesta a hablar de todo e incluso de su expareja Rodrigo Cuba.

Tilsa Lozano fue la encargada de preguntarle a la influencer si estaba al tanto del ‘ampay’ que recientemente protagonizó su expareja Rodrigo Cuba, quien fue captado bailando cariñosamente con una joven en una discoteca en Piura, pese a que tienen una relación con Ale Venturo que está embarazada.

“¿Has visto el ‘ampay’ de un encapuchado por ahí? Porque parece que si vas encapuchado pasas caleta”, fue la consulta de la ex ‘vengadora’ en clara referencia a las comprometedoras imágenes del futbolista del Sport Boys.

Melissa Paredes no sólo confirmó que vio el ‘ampay’ del padre de su hija, sino que hizo referencia a que el tiempo le está dando la razón ya que el futbolista no es la persona que aparenta ser.

“¿Cómo era el refrán? Líbrame de las aguas mansas… Yo me he dado cuenta de algo que pasa muchísimo y es que el machismo en este país es abismal. ¡Dios Santo, ya no hay nada qué hacer!”, cuestionó.

“Nosotras mismas somos las que nos damos con palo y eso debería cambiar, solo voy a decir eso, por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más”, agregó antes de recordar que el escándalo que ella protagonizó duró nueve meses, mientras que el de su expareja apenas días.

