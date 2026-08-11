“El Reventonazo de la Chola”, conducido por Ernesto Pimentel en su personaje de la ‘Chola Chabuca’, volvió a imponerse en el rating del fin de semana. (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)
“El Reventonazo de la Chola”, conducido por Ernesto Pimentel en su personaje de la ‘Chola Chabuca’, volvió a imponerse en el rating del fin de semana. (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)
Por Redacción EC

“El Reventonazo de la Chola”, conducido por Ernesto Pimentel en su personaje de la ‘Chola Chabuca’, volvió a imponerse en el rating del fin de semana y se ubicó como el programa más visto de la televisión nacional en Lima, superando el regreso de “Yo soy” a la parrilla televisiva.

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