“El Reventonazo de la Chola”, conducido por Ernesto Pimentel en su personaje de la ‘Chola Chabuca’, volvió a imponerse en el rating del fin de semana y se ubicó como el programa más visto de la televisión nacional en Lima, superando el regreso de “Yo soy” a la parrilla televisiva.

La emisión del programa de América Televisión alcanzó 9 puntos de audiencia, superando a la competencia de “Yo soy”, que registró 6.3 puntos, y “JB Noticias”, que obtuvo 3.8 puntos. “Chapa tu money”, por su parte, alcanzó 7.2 puntos, mientras que “Cuarto Poder” llegó a 8.5 puntos durante el domingo.

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Tras conocer estos resultados, la ‘Chola Chabuca’ agradeció al público por la sintonía y destacó el compromiso de su equipo para ofrecer un programa de entretenimiento dirigido a las familias peruanas. “Esto nos llena de orgullo y de mucha responsabilidad porque nos queremos superar cada semana”, señaló.

Durante un segmento de “El Reventonazo de la Chola”, Ernesto Pimentel aprovechó para manifestar su apoyo a la Naldy Saldaña que denunció tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta. (Foto: Captura de video / El Reventonazo de la chola)

La edición del último sábado contó con la participación de los protagonistas de “Señora del destino”, producción de Del Barrio Producciones que viene destacando en su horario. Además, el programa recibió a la orquesta Mallanep como parte de su propuesta musical y de entretenimiento.

Sin embargo, uno de los momentos que llamó especialmente la atención estuvo relacionado con Naldy Saldaña. La ‘Chola Chabuca’ aprovechó el espacio televisivo para expresar públicamente su solidaridad con la cantante, quien denunció presuntos actos de acoso y hostigamiento contra César Sánchez, exdirector musical de la orquesta La Bella Luz.

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“Hoy quisiéramos hacer solo un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos”, manifestó la conductora, quien además expresó su deseo de que el caso llegue a un acto de justicia y sirva para empoderar a otras personas que hayan atravesado situaciones similares.

Durante un segmento de “El Reventonazo de la Chola”, Ernesto Pimentel aprovechó para manifestar su apoyo a la Naldy Saldaña que denunció tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta. (Foto: Captura de video / El Reventonazo de la chola)

De esta manera, “El Reventonazo de la Chola” no solo volvió a destacar en las cifras de audiencia del fin de semana, sino que también utilizó su espacio para pronunciarse sobre un caso que ha generado repercusión en el ambiente de la cumbia peruana.