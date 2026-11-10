El "Reventonazo de la Chola" y "El Paradero de la Risa" lideraron el rating del sábado 7 de noviembre. (Foto: Difusión)
El "Reventonazo de la Chola" y "El Paradero de la Risa" lideraron el rating del sábado 7 de noviembre. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La competencia por el rating de los sábados tuvo como grandes ganadores a los programas “El Paradero de la Risa” y “El Reventonazo de la Chola”, conducidos por la popular Chola Chabuca, consiguieron los primeros lugares de sintonía y superaron a sus competidores.

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