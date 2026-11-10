La competencia por el rating de los sábados tuvo como grandes ganadores a los programas “El Paradero de la Risa” y “El Reventonazo de la Chola”, conducidos por la popular Chola Chabuca, consiguieron los primeros lugares de sintonía y superaron a sus competidores.

Según las cifras, “El Paradero de la Risa” alcanzó 11.7 puntos de rating, convirtiéndose en el espacio más visto de la jornada. Por su parte, “El Reventonazo de la Chola” obtuvo 10.9 puntos, ubicándose en el segundo puesto.

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Los resultados dejaron más atrás a “Yo soy”, que consiguió 4.8 puntos de sintonía. En tanto, “JB Noticias” registró 2.7 puntos, mientras que “El show de Edwin” apenas llegó a un punto, evidenciando una importante diferencia frente a las producciones de América Televisión.

'El Reventonazo de la Chola' logró 11 puntos de rating y se impuso sobre 'Yo Soy' y 'JB Noticias'. (Foto: Difusión)

Tras conocerse los resultados, la Chola Chabuca expresó su agradecimiento al público por el respaldo que reciben ambas propuestas televisivas. La conductora destacó que sus programas ofrecen entretenimiento, música y reconocimiento a las figuras representativas de la cultura popular.

Asimismo, la artista resaltó el trabajo de su elenco, productores y personal técnico, quienes contribuyen semana a semana al desarrollo de los espacios. También aseguró que el objetivo de su equipo es continuar mejorando el contenido y ofrecer nuevas propuestas a los televidentes.

Cabe recordar que “El Reventonazo de la Chola” cumplió recientemente 19 años al aire. En su última edición presentó un homenaje a Elmer Yaipén, recordado como el ‘Faraón de la cumbia’, con la participación de sus hijos Elmer, Andy y Christian Yaipén.

El "Reventonazo de la Chola" rindió homenaje a Elmer Yaipén. (Foto: Difusión)

De esta manera, los programas de Ernesto Pimentel consolidaron su liderazgo en la televisión sabatina y se mantienen firme incluso durante la última etapa del 2026.