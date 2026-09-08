La Chola Chabuca mantiene su vigencia en la televisión peruana. “El Reventonazo de la Chola” volvió a liderar el rating del último sábado al alcanzar 11 puntos de sintonía, superando ampliamente a sus principales competidores de la jornada.

El programa de América Televisión se impuso a “Yo Soy”, de Latina, que obtuvo 4.6 puntos, mientras que “JB Noticias”, de ATV, registró 2.6 puntos. De esta manera, el espacio conducido por Ernesto Pimentel volvió a colocarse en el primer lugar entre las propuestas de entretenimiento de los sábados.

La Chola Chabuca celebró el respaldo de la audiencia y destacó el trabajo que realiza cada semana junto a su equipo. “Me siento muy contenta porque el esfuerzo que cada semana le ponemos al programa se ve reflejado en la preferencia del público y el rating”, manifestó la conductora.

'El Reventonazo de la Chola' logró 11 puntos de rating y se impuso sobre 'Yo Soy' y 'JB Noticias'. (Foto: Difusión)

Pimentel también atribuyó parte de este impulso a su reciente participación en la feria gastronómica Fusión, donde presentó a diversos artistas y realizó su propio espectáculo musical frente al público. Según comentó, esta experiencia le permitió recargarse de energía para continuar con sus proyectos televisivos.

El buen momento de “El Reventonazo de la Chola” llega además mientras su conductor prepara una nueva participación en la Teletón. La Chola Chabuca anunció que este fin de semana formará parte de la jornada solidaria con un bloque especial junto a todo el elenco de su programa.

“Estaré en la Teletón dando toda mi colaboración para los niños de la Clínica San Juan de Dios, con el bloque estelar del sábado junto a todo el elenco del Reventonazo”, señaló la conductora, quien adelantó que llevarán un mensaje de alegría, música y esperanza.

'El Reventonazo de la Chola' logró 11 puntos de rating y se impuso sobre 'Yo Soy' y 'JB Noticias'. (Foto: Difusión)

Por otro lado, Ernesto Pimentel ya trabaja en una nueva edición del “Reventonazo de Año Nuevo”, que se realizará en Plaza Norte. Aunque todavía no ha revelado los nombres de los artistas invitados, adelantó que contará con la participación de reconocidas agrupaciones musicales.