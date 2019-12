“El valor de la verdad”: André Castañeda será el último invitado del 2019

Tras un año cargado de personajes polémicos, el programa “El valor de la verdad” despedirá el 2019 con la participación del ex chico reality André Castañeda, quien contará pasajes poco conocidos de su vida y su relación con la modelo Poly Ávila.

“¿Quiso Poly Ávila lanzarse del octavo piso?”, “¿Tuvo un affaire Poly Ávila con Nicolla Porcella?”, “¿Fuiste stripper?”, fueron algunas de las preguntas que le formuló Beto Ortiz al modelo.

Sobre las interrogantes, Castañeda dijo que las peleas con Poly “empezaban con histeria, gritos, llantos y terminaba con cabezazos contra la pared”.

Asimismo, contó que Poly si habría mantenido un affaire con el polémico ex chico reality, Nicola Porcella. “Es una de las etapas donde yo discuto con Poly, él salé con ella… (Poly) estaba colgada del cuello de Nicola y él pasa y me hace una mala cara y yo le digo: ‘que me miras, cobarde’”.

Recordemos que André Castañeda y Poly Ávila se conocieron en Combate y mantuvieron una larga relación que muchos personajes de la farándula consideraron “tóxica”.

