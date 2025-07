El cantante Sergio Romero, más conocido como ‘Chechito’ en la escena artística, se convirtió en el centro de atención tras su participación en “El valor de la verdad”, donde contó detalles de su vida personal y las revelaciones que hizo sobre Xiomy Kanashiro, joven modelo que mantiene una relación con Jefferson Farfán.

En el programa, Beto Ortiz le preguntó a ‘Chechito’ si es que tuvo un encuentro con Xiomy Kanashiro en un Airbnb; sin embargo, aclaró que dicha reunión fue netamente laboral.

Según explicó el cantante, ambos coincidieron en una locación alquilada para grabar un videoclip musical, siendo la popular ‘Chinita’ la primera modelo con la que trabajó ‘Chechito’. Esto puso nervioso al músico, pero Kanashiro lo ayudó a desenvolverse frente a las cámaras.

“Ella fue la primera modelo que grabó conmigo. Yo estaba nervioso, pero ella fue buena onda”, dijo Sergio Romero, confirmando que su encuentro en el Airbnb fue por trabajo.

Chechito confesó que estuvo en un Airbnb con Xiomy Kanashiro. (Foto: Captura de video)

Eso sí, ‘Chechito’ también contó en “El valor de la verdad” las condiciones que tuvo Xiomy Kanashiro para ser parte del videoclip. Supuestamente, ella dijo que no se ponía bikini y no se besaba; sin embargo, a la hora de grabar, ella estaba en traje de baño.

“Ella me dijo que no iba a estar en bikini, no se lo pedí. Para cerrar el contrato me dijo que no salía en bikini, ni se besaba… Llego y cuando la veo, estaba en bikini. Yo no sé qué hicieron, que a mí me dijo que no”, explicó.

“No tenía otras intenciones. Hay que subrayar eso. Más enemigos no quiero… Terminamos de grabar, ella tuvo que irse porque tenía cosas que hacer, sí le dije: ‘Quédate un poco más para compartir un rato’. Cuando me dijo que tenía sus cosas, ya no le insistí. Todos tenemos cosas que hacer”, agregó.

Chechito y Xiomy Kanashiro en un jacuzzi como parte de las escenas del videoclip 'Chica Mentirosa'.

¿Cuántas preguntas respondió ‘Chechito’ en “El valor de la verdad”?

En total, ‘Chechito’ contestó 15 preguntas en “El valor de la verdad”, llevándose un premio de 15 mil soles. Cabe resaltar que el cantante se retiró tras formularse la pregunta 16, que fue: “¿Te has mudado más de diez veces a causa de las extorsiones?”.

De esta manera, el cantante de cumbia salió invicto de su participación en “El valor de la verdad”, donde no tuvo reparos en hablar de diversos temas vinculados a su trabajo y vida personal.