Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para ofrecer una de las entrevistas más esperadas del programa. Esta vez, el primo de Jefferson Farfán hizo revelaciones sobre su vida privada y reveló el gran vínculo de confianza que tenía con la ‘Foquita’.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, el presentador formuló 20 preguntas, de las cuales una fue sobre el dinero de Jefferson Farfán. “¿Manejabas las cuentas bancarias de tu primo?”, consultó Ortiz. Tras una larga pausa, ‘Cri Cri’ respondió con un “sí”.

Como era de esperarse, el polígrafo determinó que Cristian Martínez estaba contestando con la verdad, revelando que él se encargaba de manejar las tarjetas y el dinero de Jefferson Farfán.

“Yo miraba esos ceros y le decía: ‘Primo, ¿y esta cantidad?’ Y él no se asombraba. Me respondía tranquilo, como bromeando: ‘Lo que tengo, lo que he recaudado’. Y nos reíamos, porque antes no había nada y ahora todo eso era normal”, explicó ‘Cri Cri’.

Cristian Martínez, conocido como 'Cri Cri', se presentó en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

“¿Es verdad que cuando te mandaba a comprar algo te decía que te quedes con el vuelto?”, consultó Beto Ortiz, a lo que ‘Cri Cri’ respondió que si bien la ‘Foquita’ no le dijo que lo haga, tampoco reclamaba si faltaba algo.

“No exactamente, pero tampoco me decía nada. Yo iba, compraba y me quedaba con el vuelto. A veces él mismo me decía: ‘Si tú me cagas con mi vuelto’, pero en tono de broma”, precisó.

Entre risas, ‘Cri Cri’ confesó que hubo algunas ocasiones en la que llegó a quedarse con montos de 200 a 500 dólares. “Él sabe que hemos crecido juntos, que no soy un primo que apareció de la nada. Hemos pasado la infancia juntos, la pobreza, la humildad. Hemos crecido como hermanos”.

Cristian Martínez, conocido como 'Cri Cri', se presentó en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

Como se sabe, Cristian Martínez fue el reciente invitado de “El valor de la verdad” y respondió a 20 preguntas de forma correcta, llevándose un premio de S/25 mil.