Mariella Zanetti fue la nueva invitada de “El valor de la verdad”, donde no solo contó detalles secretos de su vida privada, sino que también habló de conocidos personajes de la farándula nacional e internacional, entre ellos, Carlos Álvarez, Tula Rodríguez, Óscar D’ León y más.

La exvedette se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” e inició la jornada hablando de un polémico personaje. La pregunta fue: “¿Amenazaste a tu ex el alcalde, con no juramentar si se involucraba con Chibolín?”. Zanetti respondió con un “sí”.

Después, Zanetti respondió preguntas vinculadas a Tula Rodríguez y Carlos Álvarez, hasta que llegó la pregunta 13, donde Beto Ortiz preguntó: “¿Abusó sexualmente de ti, el hermano de tu padrastro?”.

Mariella Zanetti reveló que Óscar D’León la invitó a ella y a Tula Rodríguez a un hotel. (Foto: Captura de video)

Ante esto, los acompañantes de Mariella Zanetti decidieron utilizar el botón rojo, obteniendo una pregunta de reemplazo, la cual fue: “¿perdiste un hijo?”, a lo que la respuesta de la exvedette fue: “sí”.

Por otro lado, Zanetti también admitió que siente envidia del éxito profesional de Tula Rodríguez, a quien admira. “Tula es una mujer envidiable. No es que la envidie a morir. No es ese tipo de envidia. No es que quiera tener lo que ella tiene. Creo que cada quien tiene lo que necesita tener en su vida”, dijo.

Mariella Zanetti admite que envidia el éxito de Tula Rodríguez. (Foto: Captura de video)

Al final de la jornada, Mariella Zanetti respondió dieciocho preguntas en “El valor de la verdad” y se llevó a casa la suma de S/20 mil. Si respondía tres preguntas más, podría haberse llevado el premio mayor de S/50 mil.