Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y sorprendió a todos con sus revelaciones, tanto de su vida privada como de las relaciones que conoció de Jefferson Farfán. Además, habló de su actual pareja Bryan Torres.

La hija de Melissa Klug no tuvo reparos en hablar de las relaciones que conoció de Jefferson Farfán, donde mencionó a Delany López e Ivana Yturbe. Además, contó como fue la relación de amistad que tuvo Bryan Torres, su pareja, con la ‘Foquita’.

Samahara Lobatón también confesó una infidelidad a su expareja y que Bryan Torres también la engañó, pese a esto, aseguró que ‘el Bryan’ es el amor de su vida.

Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida privada. (Foto: Captura de video)

Por otro lado, Samahara también habló sobre el romance que tuvieron Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, y cómo terminó su amistad con la modelo tras enterarse de su relación con la ‘Foquita’.

¿Cuánto dinero ganó Samahara Lobatón?

La hija de Melissa Klug no respondió las 21 preguntas del programa; sin embargo, respondió con la verdad a 18 interrogantes de Beto Ortiz y se llevó un premio de S/20 mil.

Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida privada. (Foto: Instagram)

Cabe recordar que Samahara Lobatón fue la reciente invitada de Beto Ortiz en “El valor de la verdad”. La joven se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida, incluso respondió algunas preguntas que involucraban a Jefferson Farfán, Ivana Yturbe y más.