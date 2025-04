Uno podría sentirse tentado a describir este caso como otra historia más, con sus respectivos protagonistas, hechos y giros de la trama, pero se trata de la historia real de agresión contra una mujer. Una historia de la que el Perú ha sido testigo durante años y que el último domingo añadió un capítulo adicional; como en las veces anteriores, este también se difundió por televisión.

El último domingo el programa “El valor de la verdad” (Panamericana) dedicó una emisión al caso de Dalia Durán, modelo cubana radicada en Lima que denunció en 2021 haber golpeada y abusada sexualmente por su entonces pareja, el cantante de cumbia John Kelvin.

Antes de hablar de la pareja, conviene saber que la vida de Dalia Durán ya había sido marcada por una relación que terminó sacándola de su país, Cuba, cuando ella todavía era menor de edad; llegó al Perú en 2001. Por dicha relación nació su primer hijo. Eventualmente ella y el hombre terminaron su vínculo.

De acuerdo a una entrevista que Dalia Durán dio al portal Infobae, ella se enteró de la existencia de John Kelvin en 2008 cuando él todavía era parte del Grupo 5. Tiempo después fue a uno de sus conciertos, tras lo cual ambos entablaron contacto. Una cosa llevó a la otra; ella quedó embarazada, ambos se casaron. Por esas épocas Yuleika Vásquez, madre de los dos primeros hijos del cantante, dijo que John Kelvin la engañó con una fan.

Sobre los siguientes 10 años de relación entre Kelvin y Dalia Durán, la modelo reveló que fue agredida por lo menos dos veces por su pareja, situaciones que la llevaron a recibir atención médica.

A inicios del 2020 se supo que John Kelvin le fue infiel a Dalia Durán; las imágenes del cantante besando a otra mujer se hicieron públicas en el programa de televisión “Válgame”. “No pasaré por alto esta situación”, dijo por ese entonces la modelo e influencer. En su defensa, el cantante dijo que ya estaba separado de su esposa, pero la cubana lo negó.

A fines del 2020, Durán parecía tenerla clara en cuanto a cómo llevaría a futuro su trato con Kelvin. “Le he dado muchísimas oportunidades, no cuidó a su familia, no me cuidó a mí, que soy su esposa. (…) Yo no deseo tener relación alguna con John, no hay oportunidad —por el momento— de ningún tipo, al menos de mi parte no la hay. No pienso retomar relación alguna con él. Ya conversé con él y hay cosas que se tienen que respetar”, dijo al programa “Espectáculos”.

En junio del 2021 John Kelvin se disculpó con su esposa “por el daño que le he podido causar de repente en su vida”. No fue específico sobre qué motivó estas disculpas.

Denunciado públicamente

Las cosas cambiaron en julio del 2021, cuando Dalia Durán denunció a John Kelvin por abuso físico y sexual. El cantante fue recluido preventivamente en una cárcel. Por medio del programa de Magaly Medina en ATV, Dalia Durán apareció con el rostro cubierto de moretones. Dijo que el cantante no tenía interés alguno por sus hijos; también lo llamó psicópata.

De acuerdo al testimonio de Durán, el cumbiambero fue a la casa de Durán a las 4 de la mañana del 5 de julio para supuestamente ver a sus hijos. Al abrirle la puerta, el hombre le golpeó en el lado izquierdo del rostro y logró ingresar al departamento. Ella asegura que John Kelvin estaba ebrio.

Durán le reprochó su comportamiento y se encerró en su habitación. Poco después, le pidió a John que se retirara, pero él no obedeció. De acuerdo con lo que la ciudadana cubana declaró en el programa de Magaly Medina, Kelvin habría ingresado a su cuarto y cometido una agresión sexual. “Me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quitó su ropa y la desparramó en todo el cuarto. Me forzó a tener intimidad, yo le había dicho a él que no me podía tocar”, denunció.

La todavía esposa de John Kelvin relató que intentó huir del departamento, pero él continuó agrediéndola físicamente, y no tenía las fuerzas necesarias para pedir ayuda. “Él me ha tenido entre el velador y la cama y con el brazo torcido. Con la otra mano me asfixiaba y yo quería gritar de mi casa para pedir ayuda porque mis hijos no se levantaban. Me decía ‘cállate, pende** te crees, aquí no hay cámaras’ y me soltaba la mano para meterme más puñete”, detalló. John Kelvin, a modo de defensa, dijo que Dalia Durán se autolesionó.

En 2022 John Kelvin fue sentenciado a 21 años de cárcel por abuso físico y sexual contra Dalia Durán. Su defensa apeló la sentencia y el Poder Judicial permitió que salga de prisión con comparecencia con restricciones. Eventualmente volvió a prisión por incumplir la orden de alejamiento dictada a favor de su expareja.

En 2022 Dalia Durán cambió de versión al decir que John Kelvin no abusó sexualmente de ella. En su momento no quedó claro qué motivó este cambio, el cual tuvo como consecuencia la liberación del agresor.