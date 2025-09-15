El domingo 14 de septiembre se presentó una nueva entrega de “El valor de la verdad”, esta vez con Dayanita como protagonista. Durante su participación, la actriz cómica habló de diversos temas privados e incluso de conversaciones que sostuvo con el exfutbolista Jair Céspedes.

Sentada en el sillón rojo, Dayanita contó que el exfutbolista de Deportivo Municipal y amigo de Jefferson Farfán fue quien inició la conversación a través de su cuenta de Instagram, donde la saludó por su cumpleaños.

Según dijo, luego de recibir el saludo bromeó con el exfutbolista pidiéndole que le haga una transferencia como regalo; sin embargo, Jair Céspedes solo respondía riéndose. “Seguro tienes miedo, por eso no lo haces”, le escribió ella, a lo que él respondió: “Miedo, ¿por qué?”.

Además, Dayanita reveló que ella le envió fotografías suyas al amigo de Jefferson Farfán y al no recibir respuesta dijo: “Mucho hablas, poco actúas”. Ante ello, Céspedes dijo: “Pero quiero ver pues, por eso pregunté”.

Finalmente, Dayanita reconoció que fue Jair Céspedes quien estaba al tanto de sus publicaciones en Instagram. Además, reconoció que fue el exjugador de fútbol quien inició la conversación pese a que tiene esposa.

“De todas mis historias él siempre está pendiente. Yo no tengo la culpa, yo no lo busqué. Todo está guardado”, resaltó la exintegrante de “JB en ATV”, quien al final de la jornada se llevó un premio de S/15 mil.