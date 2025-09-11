“El valor de la verdad” anunció a su nuevo invitado. Esta vez, Dayanita será el personaje que se sentará en el sillón rojo para contar detalles poco conocidos de su vida privada, sus relaciones amorosas, su entorno familiar y la polémica condecoración que recibió en el Congreso.
A través de las redes sociales del programa se difundió un adelanto de lo que será la participación de la humorista, donde se anunció que “El valor de la verdad” de Dayanita se emitirá este domingo 14 de septiembre.
En el avance se puede ver a Dayanita en un momento de reflexión al referirse a sus sentimientos hacia su expareja.
“¿Qué sientes por él? ¿Lo quieres? ¿Él te quiere a ti?”, preguntó Beto Ortiz. “No… Él dice que sí”, contestó la actriz cómica. “Él te usa, no te quiere. Tú eres su cajero automático”, replicó el presentador del programa.
En otro momento de la entrevista, la exintegrante de “JB en ATV” se refirió a la polémica condecoración que recibió en el Congreso por su “destacada trayectoria y aporte al arte”, iniciativa promovida por el congresista Waldemar Cerrón.
“No sé por qué me han condecorado. La prensa estuvo ahí. Me dijeron: ‘¿qué haces acá?’ Yo les dije: ‘Créanme, yo tampoco sé que hago acá, pero vamos para adelante’”, señaló Dayanita entre risas.
