Dayanita revelará secretos de su vida en el sillón rojo de "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)
Dayanita revelará secretos de su vida en el sillón rojo de "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)
Redacción EC
Redacción EC

anunció a su nuevo invitado. Esta vez, será el personaje que se sentará en el sillón rojo para contar detalles poco conocidos de su vida privada, sus relaciones amorosas, su entorno familiar y la polémica condecoración que recibió en el Congreso.

A través de las redes sociales del programa se difundió un adelanto de lo que será la participación de la humorista, donde se anunció que “El valor de la verdad” de Dayanita se emitirá este domingo 14 de septiembre.

LEE: ‘El valor de la verdad’: estas son las preguntas que respondió Milena Zárate en el sillón rojo

En el avance se puede ver a Dayanita en un momento de reflexión al referirse a sus sentimientos hacia su expareja.

Actriz se quiebra al hablar de su fallecido padre. (Fuente: El Valor de la verdad)
Actriz se quiebra al hablar de su fallecido padre. (Fuente: El Valor de la verdad)

“¿Qué sientes por él? ¿Lo quieres? ¿Él te quiere a ti?”, preguntó Beto Ortiz. “No… Él dice que sí”, contestó la actriz cómica. “Él te usa, no te quiere. Tú eres su cajero automático”, replicó el presentador del programa.

En otro momento de la entrevista, la exintegrante de “JB en ATV” se refirió a la polémica condecoración que recibió en el Congreso por su “destacada trayectoria y aporte al arte”, iniciativa promovida por el congresista Waldemar Cerrón.

La actriz cómica acepta que no quiere a su novio. (Fuente: El valor de la verdad)
La actriz cómica acepta que no quiere a su novio. (Fuente: El valor de la verdad)
MÁS INFORMACIÓN: La pregunta que hizo ‘molestar’ a Milena Zárate en El Valor de la Verdad: “No entiendo por qué lo hiciste”

No sé por qué me han condecorado. La prensa estuvo ahí. Me dijeron: ‘¿qué haces acá?’ Yo les dije: ‘Créanme, yo tampoco sé que hago acá, pero vamos para adelante’”, señaló Dayanita entre risas.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC