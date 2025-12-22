Guillermo Dávila se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y vivió un peculiar y emotivo momento al hablar de Vasco Madueño. Durante la entrevista con Beto Ortiz, el cantante recordó uno de los episodios más dolorosos que vivió en torno a su hijo, ya que, según asegura, sus declaraciones fueron malinterpretadas.

La pregunta de Beto Ortiz fue contundente: “Guillermo, ¿dijiste que Vasco fue un accidente?”. La respuesta fue un claro “sí”; sin embargo, el cantante aprovechó la entrevista para dar contexto de lo que dijo.

Según explicó Guillermo Dávila, sus declaraciones fueron malinterpretadas y él cuando dijo que fue “un accidente” se refería al “método anticonceptivo”, no a Vasco en sí.

Guillermo Dávila dedica emotivo mensaje a Vasco Madueño tras inesperada pregunta. (Foto: Captura de video)

“No sabes cuánto te agradezco. Lo que pasa es que… con todo el revuelto de ese caso, toda esa historia que estábamos viviendo me llevaron a preguntarme ¿por qué y cómo?, ¿qué pasó? Yo dije: ‘Mira, la razón es muy sencilla’. Tal vez, hubo un accidente en algún método anticonceptivo. Y bueno, eso fue lo que dije: ‘Pudo haber un accidente a ese nivel’”, explicó.

“Entonces, enseguida, los medios de comunicación y el boca a boca, dijo: ‘Dijo que fue un accidente él’… Cuando a mí me sorprenden en la calle: ‘Oye, ¿por qué dijiste eso?’. Y así viví durante mucho tiempo con una angustia, tratando de cambiar esa vuelta que le dieron a mi intención en mi respuesta”, agregó el cantante.

Ante esto, Beto Ortiz le consultó a Guillermo Dávila que fue lo que pensó cuando se enteró que tenía “un hijo peruano llamado Vasco”.

Guillermo Dávila no negó a Vasco Madueño

En la misma entrevista, Guillermo Dávila aseguró que no negó la existencia de Vasco Madueño; sin embargo, cuando le consultaban del tema, él respondía sin saber la dimensión real de la compleja situación.

“No tenía una claridad absoluta y me sentía desapoyado. Era una gran intriga. Cuando supe la noticia, creo que aún no nacía o acababa de nacer”, señaló el cantante.

“Ni siquiera negué. Yo… me ponen una cámara y me dicen bla, bla, bla. Cualquier apreciación que tenía el corresponsal, el periodista, lo que sea, yo decía: no, no, ¿de qué me habla? Realmente yo no estaba claro de qué era lo que me estaban preguntando”, agregó.