Guillermo Dávila se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y su participación no solo trajo consigo confesiones del pasado, sino también evocó emociones al hablar de su actual relación con su hijo Vasco Madueño.

En el sillón rojo, Beto Ortiz reveló que una de las preguntas iba a ser formulada por el mismo Vasco Madueño, quien apareció en el set ante la sorpresa del mismo Guillermo Dávila.

Vasco ingresó y de inmediato saludó a Beto Ortiz para luego dirigirse al cantante venezolano. “Hola Beto, hola viejo”, dijo al inicio de su intervención.

Guillermo Dávila dedica emotivo mensaje a Vasco Madueño tras inesperada pregunta. (Foto: Captura de video)

Acto seguido, Vasco Madueño formuló la siguiente pregunta: “Papá, ¿estás orgulloso de mí?”. La respuesta de Guillermo Dávila no se hizo esperar, pero si fue sorpresiva para todos.

“¿Quién se cree este peludo? ¿Tú qué te crees? ¿Crees que vas a cantar conmigo porque me pagaste? ¿Por qué me convenciste? Nada”, señaló Dávila con un tono alto, dejando entrever una mezcla de enojo y emoción reprimida.

Pese a su tono inicial, Guillermo Dávila no dudó en dejar en claro sus sentimientos. “Estoy muy orgulloso de ti y quisiera poderte ayudar el resto de mi vida… No te digo más nada, está bien, Vasco que te llamas, sí”, destacó.

“El orgullo es por el simple hecho que conocí a Vasco, pude empezar a aprender quién es realmente Vasco”, agregó Guillermo Dávila, quien respondió de forma correcta dicha pregunta y continuó en carrera por el premio mayor de “El valor de la verdad”.