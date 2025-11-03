Leslie Moscoso fue la reciente invitada de “El valor de la verdad”, donde no solo contó detalles de su vida privada y las luchas que ha protagonizado, sino también reveló que algunos futbolistas solían escribirle, entre ellos, el volante de Alianza Lima, Pedro Aquino.

Durante su entrevista en el sillón rojo, Leslie Moscoso reveló que el jugador de Alianza Lima la invitó a viajar a México y le aseguró que estaba separado de su esposa, pese a que es casado y convive con su familia.

Según explicó, un amigo en común le realizó una videollamada y le pasó a (Pedro) Aquino, quien en ese entonces jugaba en la liga de México. “Me dijo: ‘eres hermosa’”, confesó la actriz cómica.

Leslie Moscoso reveló que Pedro Aquino la contactó y le aseguró que estaba separado de su esposa. (Foto: Captura de video)

Durante su conversación, Moscoso le dijo a Pedro Aquino que él era casado, pero el futbolista afirmó que “nadie sabía lo que pasaba entre cuatro paredes”, dando a entender que estaba separado de su esposa, pero conviviendo en la misma casa.

Asimismo, Pedro Aquino habría invitado a Leslie Moscoso a que vaya a México para conocerse en persona; sin embargo, ella declinó dicha propuesta.

Al final de la jornada, Leslie Moscoso respondió 18 preguntas en “El valor de la verdad” y concluyó su emotiva participación llevándose un premio de 20 mil soles.