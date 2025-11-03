Leslie Moscoso fue la reciente invitada de “El valor de la verdad”, donde no solo contó detalles de su vida privada y las luchas que ha protagonizado, sino también reveló que algunos futbolistas solían escribirle, entre ellos, el volante de Alianza Lima, Pedro Aquino.
Durante su entrevista en el sillón rojo, Leslie Moscoso reveló que el jugador de Alianza Lima la invitó a viajar a México y le aseguró que estaba separado de su esposa, pese a que es casado y convive con su familia.
LEE: Así reaccionó Beto Ortiz luego que Nadeska Widausky confiese: “700 mil soles, no es nada”
Según explicó, un amigo en común le realizó una videollamada y le pasó a (Pedro) Aquino, quien en ese entonces jugaba en la liga de México. “Me dijo: ‘eres hermosa’”, confesó la actriz cómica.
Durante su conversación, Moscoso le dijo a Pedro Aquino que él era casado, pero el futbolista afirmó que “nadie sabía lo que pasaba entre cuatro paredes”, dando a entender que estaba separado de su esposa, pero conviviendo en la misma casa.
Asimismo, Pedro Aquino habría invitado a Leslie Moscoso a que vaya a México para conocerse en persona; sin embargo, ella declinó dicha propuesta.
MÁS INFORMACIÓN: Nadeska Widausky revela cómo conoció a Jefferson Farfán: “Fue bastante respetuoso”
Al final de la jornada, Leslie Moscoso respondió 18 preguntas en “El valor de la verdad” y concluyó su emotiva participación llevándose un premio de 20 mil soles.
TE PUEDE INTERESAR
- Nadeska Widausky confiesa que Christian Cueva le fue infiel a Pamela López con ella
- Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad’: todas las preguntas que respondió en el sillón rojo
- “El valor de la verdad” regresa a su formato clásico con entrevista a Nadeska Widausky
- Beto Ortiz confirma el fin de “El valor de la verdad”: ¿Hasta cuándo se emitirá el programa?
- ¿Tilsa Lozano vuelve a El Valor de la Verdad? Esto reveló Beto Ortiz sobre su posible participación
Contenido sugerido
Contenido GEC