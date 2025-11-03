Leslie Moscoso reveló que Pedro Aquino la contactó y le aseguró que estaba separado de su esposa. (Foto: IG)
Redacción EC
fue la reciente invitada de , donde no solo contó detalles de su vida privada y las luchas que ha protagonizado, sino también reveló que algunos futbolistas solían escribirle, entre ellos, el volante de Alianza Lima, .

Durante su entrevista en el sillón rojo, Leslie Moscoso reveló que el jugador de Alianza Lima la invitó a viajar a México y le aseguró que estaba separado de su esposa, pese a que es casado y convive con su familia.

Según explicó, un amigo en común le realizó una videollamada y le pasó a (Pedro) Aquino, quien en ese entonces jugaba en la liga de México. “Me dijo: ‘eres hermosa’”, confesó la actriz cómica.

Leslie Moscoso reveló que Pedro Aquino la contactó y le aseguró que estaba separado de su esposa. (Foto: Captura de video)
Durante su conversación, Moscoso le dijo a Pedro Aquino que él era casado, pero el futbolista afirmó que “nadie sabía lo que pasaba entre cuatro paredes”, dando a entender que estaba separado de su esposa, pero conviviendo en la misma casa.

Asimismo, Pedro Aquino habría invitado a Leslie Moscoso a que vaya a México para conocerse en persona; sin embargo, ella declinó dicha propuesta.

Leslie Moscoso reveló que Pedro Aquino la contactó y le aseguró que estaba separado de su esposa. (Foto: Captura de video)
Al final de la jornada, Leslie Moscoso respondió 18 preguntas en “El valor de la verdad” y concluyó su emotiva participación llevándose un premio de 20 mil soles.

