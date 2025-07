Macarena Gastaldo se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y respondió 21 preguntas sobre su vida privada. Entre sus respuestas, la modelo mencionó que Flavia Laos le confesó que se interpuso en su relación con Austin Palao.

En la primera pregunta de su participación, Macarena Gastaldo recordó que fue la misma Flavia Laos quien le confesó que se metió en su relación con Austin Palao. Sin embargo, no le importó mucho porque no estaba muy interesada en el chico reality.

Según explicó Macarena, no fue pareja del chico reality Austin Palao, pero si mantuvieron una cercanía como “amigos con beneficios”.

Macarena Gastaldo revela que Flavia Laos se interpuso en su relación con Austin Palao. (Foto: Captura de video)

“No sé si llamarla relación, nunca le tomé importancia. Ella me lo dijo y no le tomé importancia”, respondió Gastaldo durante su conversación con Beto Ortiz.

“Fuimos buenos amigos, lo vi unas cuatro o cinco veces. Éramos buenos amigos, con beneficios. Amar es compartir. No soy posesiva”, añadió.

Como se sabe, Macarena Gastaldo se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y contó detalles de las relaciones que mantuvo con diversos personajes de la farándula y futbolistas peruanos. Al final de la jornada, la modelo argentina respondió 21 preguntas y se llevó el premio de S/50 mil.