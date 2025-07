Mariella Zanetti se convirtió en el centro de la noticia luego de su participación en “El valor de la verdad”, donde respondió preguntas vinculadas a su vida privada y también admitió sin problemas que envidia el éxito de Tula Rodríguez.

En conversación con Beto Ortiz, la exparticipante de “El gran chef famosos” reconoció que si siente envidia de su colega y amiga; sin embargo, aclaró que dicho sentimiento parte desde la admiración y el respeto que siente hacia ella.

Según dijo Mariella Zanetti, la envidia que siente no es por su deseo de poseer algo que ella tiene, sino que es una forma de demostrar admiración por el esfuerzo y dedicación que ha mostrado Tula Rodríguez en su vida profesional.

Mariella Zanetti admite que envidia el éxito de Tula Rodríguez. (Foto: Captura de video)

“Tula es una mujer envidiable. No es que la envidie a morir. No es ese tipo de envidia. No es que quiera tener lo que ella tiene. Creo que cada quien tiene lo que necesita tener en su vida”, admitió Zanetti.

“Tula es una mujer admirable por todos los aspectos. Yo la admiro también, ella es una mujer full chamba, muy trabajadora. Buena mamá, buena hija. Quisiera tener la capacidad que ella tiene para dedicarme a las redes como ella lo hace”, agregó.

Cabe resaltar que Mariella Zanetti también aclaró que su admiración no viene desde los años que compartieron como vedettes. Para evitar algún conflicto, Zanetti aclaró que ambas son “personas muy parecidas, salimos de abajo”.

Al final de la jornada, Mariella Zanetti respondió dieciocho preguntas en “El valor de la verdad” y se llevó a casa la suma de S/20 mil.