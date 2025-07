Mariella Zanetti hizo más de una revelación durante su paso por “El valor de la verdad”. Según contó la exvedette, el salsero Óscar D’ León la invitó a ella y a Tula Rodríguez a “una reunión” en su cuarto de hotel. El hecho sucedió hace algunos años, tras una presentación conjunta de los tres en televisión.

El conductor Beto Ortiz recordó que, en el 2002, Tula y ella fueron a su programa en Latina, coincidentemente, el mismo en el que se presentó el ‘Faraón de la salsa’.

De esta manera, Mariella Zanetti aseguró que cuando terminaron su presentación, el manager del intérprete de “Llorarás” y “Detalles” les propuso una reunión con el salsero en su cuarto de hotel.

Mariella Zanetti reveló que Óscar D’León la invitó a ella y a Tula Rodríguez a un hotel. (Foto: Captura de video)

“Nos mandó el nombre del hotel y el cuarto del hotel… Fuera de acá”, respondió Mariella Zanetti al aclarar que ninguna asistió a dicha reunión con Óscar D’ León.

“Conmigo tienen que entrar de otra manera, me tienen que conquistar, no van a venir a ofrecerme como carne de carroña. No es así”, agregó la exparticipante de “El gran chef famosos”.

Al final de la jornada, Mariella Zanetti respondió dieciocho preguntas en “El valor de la verdad” y se llevó a casa la suma de S/20 mil.