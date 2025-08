Pablo Villanueva, más conocido por su nombre artístico Melcochita, llegó por tercera vez al sillón rojo de “El valor de la verdad”, donde contó diversos pasajes de su vida y recordó la broma que le hizo a Susy Díaz durante un sketch de “Amor, Amor, Amor”, en 2015.

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, Melcochita fue consultado por si la broma que le hizo a Susy Díaz fue la mejor que hizo en televisión, a lo que el humorista respondió con un rotundo “sí”.

Acto seguido, Melcochita empezó a contar la historia sobre la broma que se ha convertido en una de las más recordadas de la pantalla chica. Según dijo, si bien fue algo gracioso en el momento, afectó emocionalmente a Susy Díaz.

Melcochita explica la peculiar broma que le hizo a Susy Díaz en televisión. (Foto: Captura de video)

Todo empezó durante un enlace en el que estuvieron acompañados de ‘Tomate’ Barraza, donde Susy Díaz intentó bromear con los zapatos de Melcochita y le dijo: “¿A que payaso le has quitado esas ‘tabas’?”, sin esperar la respuesta.

“Bueno, al payaso que te pintó la boca”, respondió Melcochita, provocando la risa de ‘Tomate’ y la de Susy Díaz. Según recordó, él sintió que la excongresista intentó dejarlo en ridículo porque “Susy siempre quiere ganar en todo”.

Melcochita explica la peculiar broma que le hizo a Susy Díaz en televisión. (Foto: Captura de video)

“Ella se rio, pero fue una risa fingida, porque ya estaba hecha. Se notaba. Pero si ahora la agarro, ya no sabe qué hacer. Yo no me burlo de nadie que no me quiera vacilar primero. Yo espero. Pero si una dama me comienza a vacilar, entonces ahí sí respondo. Con respeto, pero respondo”, confesó Melcochita en “El valor de la verdad”.

¿Cuánto dinero ganó Melcochita?

En su tercera vez en “El valor de la verdad”, Melcochita respondió quince preguntas y se retiró del programa con S/15 mil. De esta manera, cerró su tercera participación en el programa de Beto Ortiz y acumula una ganancia de S/80 mil.