Melissa Klug fue la cuarta invitada del regreso de “El valor de la verdad” y sorprendió a todos al hacer algunas revelaciones, como que sí estuvo en un Airbnb con el futbolista Christian Cueva. Al respecto, la popular ‘Blanca de Chucuito’ explicó cuál fue el motivo por el que coincidió con el jugador en dicho lugar.

En conversación con Beto Ortiz, Klug aseguró que si estuvo en un Airbnb con Christian Cueva, pero no estaban solo los dos, ya que compartieron espacio en una fiesta organizada por el futbolista, a la que ella asistió acompañada de sus amigas.

“Eso es de hace muchos años. Los Airbnb son para juergas, no para citas a solas, no para encontrarse y estar con una sola persona, normalmente para juergas. Yo siempre he ido, como el siempre me llamaba y decía: ‘ven con tu combo’ y siempre he andado con mi manada”, explicó Klug.

“Al menos a lo que he ido, que siempre he ido con mis amigos, me decía: ‘ven con las personas que tu quieras’. Íbamos e iban otras personas, entre mujeres y hombres. Obviamente conversas, te cuentan cosas y él es súper entrador, chacotero y es alegre. Con él nunca te vas a aburrir”, agregó.

Christian Cueva llamó a Melissa Klug por su cumpleaños.

Asimismo, Melissa Klug aseguró que cuando ella llegó a la citada fiesta, ya había personas disfrutando de diversas bebidas, entre hombres y mujeres. “El armaba su juerga, ya había chicas y chicos, no éramos sus invitados principales. No puedo entrar en detalles, no las voy a mencionar porque no”, resaltó.

Melissa Klug niega romance con Christian Cueva

En las conversaciones que mostró Melissa Klug se puede ver que la interacción la inicia el futbolista, pues es él quien responde a las historias de Instagram. Incluso explicó que el mensaje donde le dice “esa cosita es mía” se trataría de una pulsera de plata que publicó y que le pertenecía a ‘Cuevita’.

Melissa Klug expuso chats con Christian Cueva en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

De esta manera, Melissa Klug descartó haber sido la amante de Christian Cueva, esto pese a que el futbolista le habría confesado un amorío con ella a su aún esposa Pamela López. Cabe señalar que, en otra respuesta, descartó haber tenido intimidad con el ‘10’ de Cienciano.