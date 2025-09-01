Milena Zárate fue la reciente invitada de “El valor de la verdad”, programa en el que contó detalles de su vida privada y sus relaciones con conocidos personajes. Esta vez, la colombiana confesó que el futbolista Yordy Reyna la invitó a Alemania.

Sentada en el sillón rojo, Zárate reveló que la comunicación con Yordy Reyna inició hace diez años, luego de haberse separado del humorista Edwin Sierra.

“Con Yordy (Reyna) nos conocimos por Messenger, él me escribió. No me acuerdo cómo empezó la conversación, creo que por mi problema. Me dio un consejo, no me acuerdo. Te estoy hablando de hace años”, confesó la colombiana a Beto Ortiz.

Según reveló Zárate, no conoció en persona al futbolista; sin embargo, si hubo un acercamiento cuando el futbolista la invitó a viajar a Alemania para encontrarse en dicho país europeo.

“Me contaba cómo era el país, de la comida, hablábamos ocasionalmente y me pidió mi número de WhatsApp y se lo di. Hablábamos una vez al día cada dos días más o menos. Hasta que me dice que cuando quiera podía ir”, explicó.

“Yo me daba mi lugar y me dijo: ‘Ven, yo te pago todo’. Cuando me habla en ese plan, le digo: ‘No, yo puedo pagarme un pasaje y cuando vaya, voy con mi hija’. La manera como me habló me molestó. Después de eso no le volví a hablar”, aclaró la colombiana.

Cabe señalar que la participación de Milena Zárate en “El valor de la verdad” no ha terminado. En esta primera parte, la colombiana respondió 9 preguntas, por lo que se espera que llegue hasta las 21 interrogantes el próximo domingo, en la segunda entrega de su entrevista con Beto Ortiz.