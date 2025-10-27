Nadeska Widausky llegó al set de “El valor de la verdad” y reveló detalles poco conocidos de su vida, entre ellos, un encuentro con Christian Cueva. Según reveló la modelo, el futbolista le fue infiel a su esposa, Pamela López, con ella.
Sentada en el sillón rojo, Nadeska Widausky contó cómo conoció al futbolista Christian Cueva durante una reunión a la que fue invitada. Según explicó, le cayó bien al inicio porque “es gracioso, de barrio”.
“Hizo una reunión en un departamento en Miraflores, al que yo llegué, tomamos, departimos, me cayó súper bien, es gracioso, de barrio y me gustó mucho su compañía”, contó la modelo.
Asimismo, Nadeska reveló que, tras algunas horas de fiesta, ella decidió irse a descansar a una de las habitaciones y fue Christian Cueva el que ingresó al cuarto donde estaba durmiendo. Luego, ella accedió a pasar la noche con él.
“Estuvimos tomando cerveza y a cierta hora de la noche quise descansar y él entra a la habitación. Mi intención no fue estar con él esa noche, se dio… Me dijo que le gustaba, que quería compartir conmigo más íntimamente y yo accedí. No sé por qué se dio, pero se dio”, reveló.
“Durante esa etapa me regaló dinero, mil dólares y le gustaba hacerme videollamadas. Él me invitaba a los Emiratos, pero yo no quería ir porque yo estaba con una persona y esa persona me daba muchísimo”, agregó.
Finalmente, Nadeska Widausky reveló que sintió pena por Pamela López; sin embargo, reconoció que nunca tuvo intención de mantener un romance con Christian Cueva. “No pensé que estaba casado, realmente me da pena por ella”, reconoció.
