Nadeska Widausky se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y reveló que conoció a diversos futbolistas, entre ellos, Christian Cueva y Jefferson Farfán. Sobre la ‘Foquita’, la modelo confesó cómo lo conoció en su casa y que luego de ese día, él le escribió.

Según dijo, ella llegó hasta la casa del exfutbolista de forma casual, ya que solo estaba acompañando a una orquesta que se iba a presentar en ‘el búnker’ de la ‘Foquita’.

“Llegué por casualidad porque yo iba acompañando una orquesta, en ese momento me dijeron que si tenía algo que hacer y les dije: ‘vamos’. Yo no sabía que era la casa de él (Jefferson Farfán)”, contó la modelo.

Nadeska Widausky reveló que conoció de casualidad el búnker de Jefferson Farfán.

“Ingresamos a la casa, bajamos a la discoteca y una vez dentro me di cuenta de que estaba él con sus invitados íntimos, fue bastante respetuoso conmigo”, agregó Nadeska Widausky.

Tras este encuentro en la misma casa de Jefferson Farfán, Nadeska recuerda que la ‘Foquita’ le escribió al Instagram, pero “no se dio una amistad”.

Nadeska Widausky descartó interés por Jefferson Farfán.

“A los días de verlo en el búnker, un amigo me dijo: ‘Fuiste al búnker. Estoy con él. Te manda saludos y le puse: ‘gracias’. Fue todo lo que respondí. No di pie a más. Nunca se dio nada. No pasa nada con él, no me interesa ni me interesó”, resaltó Widausky.