Néstor Villanueva se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar detalles de su pasada relación con Florcita Polo. En su entrevista con Beto Ortiz, el cantante reveló que hubo varias oportunidades en que la hija de Susy Díaz era quien llevaba el sustento a su hogar.

Villanueva reconoció que hubo diversas etapas en las que Flor Polo asumió los gastos del hogar ya que él no tenía ingresos. “Tengo que aceptar y reconocer porque así ha sido”, dijo.

Según explicó, esta situación se dio porque estaba atravesando una etapa de inestabilidad laboral en su carrera. En esos momentos, la hija de Susy Díaz fue quien hizo los pagos de la casa y la alimentación para su familia.

“Sí hubo oportunidades en que ella ha puesto el dinero de la casa, como la pareja que éramos”, precisó Villanueva.

“Muchas veces lo vemos mal cuando decimos que la mujer nos ha dado, por eso me corrijo… Si te dijera que nunca ha puesto (Flor), sería mentirte”, agregó el cantante de cumbia.

MÁS INFORMACIÓN: Néstor Villanueva descarta violencia contra Flor Polo y sus menores hijos

Cabe resaltar que Néstor Villanueva aclaró que ambos se repartían las tareas dentro del hogar. Según dijo, cuando Florcita tenía que viajar por motivos laborales, él se encargaba de los deberes de la casa y de sus hijos.

“Cuando ella se iba de viaje a trabajar, yo siempre he compartido con mis hijos, siempre cocinaba… Por ejemplo, le enseñé a cocinar, a preparar la leche para los bebés”, aseguró Villanueva en el sillón rojo.