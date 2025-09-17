El cantante Néstor Villanueva será el próximo invitado en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' (EVDLV). En el adelanto difundido del programa, el artista se mostró entre lágrimas al relatar los momentos más difíciles de su vida, desde su separación de Flor Polo hasta los procesos judiciales por la custodia de sus hijos y denuncias de violencia psicológica.
“Me es fuerte, me es difícil, duro, no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos. De la noche a la mañana me los quitaron, porque me los quitaron”, expresó visiblemente afectado.
Villanueva también envió un mensaje directo a los dos menores que comparte con la hija de Susy Díaz: “Hijos, quiero que sepan que papá siempre está pensando en ustedes, los amo con todas mis fuerzas. Estoy orando todos los días, esperando que estén bien”, dijo conmovido.
En otra parte de la grabación, el cantante recordó la sentencia que lo condenó a un año, nueve meses y siete días de prisión suspendida por violencia contra su hijo menor. El fallo incluyó 640 días de servicio comunitario, terapias obligatorias y el pago de una reparación civil de S/ 3000. “A mí me dolió mucho cuando mi hijo mayor declaró en Cámara Gesell supuestos daños que yo le he hecho”, añadió.
Durante la entrevista, el conductor Beto Ortiz también lo interrogó sobre la falta de comunicación con sus hijos: “¿No puedes hacer una videollamada, llamarlos por teléfono, ni siquiera un chat de WhatsApp?”, preguntó, evidenciando la compleja situación que atraviesa.
Con su participación en EVDLV, Néstor Villanueva buscará dar su propia versión frente a las cámaras y responder sobre uno de los procesos más mediáticos de la farándula local.
