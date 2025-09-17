Néstor Villanueva habla de su condena y la batalla legal con Flor Polo en EVDLV. (Foto: Captura/YT/EVDLV)
Redacción EC
El cantante será el próximo invitado en el sillón rojo de '' (EVDLV). En el adelanto difundido del programa, el artista se mostró entre lágrimas al relatar los momentos más difíciles de su vida, desde su separación de hasta los procesos judiciales por la custodia de sus hijos y denuncias de violencia psicológica.

“Me es fuerte, me es difícil, duro, no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos. De la noche a la mañana me los quitaron, porque me los quitaron”, expresó visiblemente afectado.

Néstor Villanueva rompe en llanto en EVDLV. (Foto: Captura/YT/EVDLV)
Villanueva también envió un mensaje directo a los dos menores que comparte con la hija de Susy Díaz: Hijos, quiero que sepan que papá siempre está pensando en ustedes, los amo con todas mis fuerzas. Estoy orando todos los días, esperando que estén bien”, dijo conmovido.

En otra parte de la grabación, el cantante recordó la sentencia que lo condenó a un año, nueve meses y siete días de prisión suspendida por violencia contra su hijo menor. El fallo incluyó 640 días de servicio comunitario, terapias obligatorias y el pago de una reparación civil de S/ 3000. “A mí me dolió mucho cuando mi hijo mayor declaró en Cámara Gesell supuestos daños que yo le he hecho”, añadió.

Durante la entrevista, el conductor también lo interrogó sobre la falta de comunicación con sus hijos: “¿No puedes hacer una videollamada, llamarlos por teléfono, ni siquiera un chat de WhatsApp?”, preguntó, evidenciando la compleja situación que atraviesa.

@elvalordelaverdadoficial Domingo 21 de septiembre: Néstor Villanueva se sienta en el sillón rojo 🔥 Luego de la separación con Florcita Polo, la batalla por sus hijos, acusaciones de violencia psicológica y audios que podrían caerse como fichas de dominó… Villanueva abrirá su versión de la historia. 📺 No te lo pierdas a las 10 p.m. por Panamericana Televisión y en simultáneo por nuestro canal de YouTube. #ElValorDeLaVerdad #NestorVillanueva #FlorcitaPolo #SillónRojo #VerdadesReveladas @el detrás de Beto @Panamericana Televisión @Infiinito | Productora ♬ sonido original - El Valor De La Verdad

Con su participación en EVDLV, Néstor Villanueva buscará dar su propia versión frente a las cámaras y responder sobre uno de los procesos más mediáticos de la farándula local.

