“No fue como un papá”: Samahara Lobatón se sincera sobre relación con Jefferson Farfán.

Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para hablar sobre su convivencia con Jefferson Farfán durante la relación que este mantuvo con su madre, Melissa Klug. La joven señaló que, aunque tuvo una imagen cercana del futbolista, nunca lo percibió como un padre.

“Sí, pero no fue como un papá. Él estuvo 13 años con mi mamá, cuando yo tenía 1 o 2 años. Fui una niña que creció viendo al hombre de mi mamá que proveía y todo, pero no fue como un papá”, relató.

Samahara destacó que con Jesús Barco, actual pareja de su madre, tiene una relación más cercana y positiva de padrastro e hija.

En cuanto al aspecto económico, Samahara aclaró que Jefferson Farfán no se hacía cargo directamente de sus gastos.

“Ni tanto, directamente no nos pagaba el colegio. Él tenía un juego con mamá: ‘la cartera o el dinero de la cartera’. Mi mamá le decía ‘Oye, necesito pagar el colegio’ y él le decía que no. Mi mamá escogía ‘la plata de la cartera’ para pagarnos el colegio”, contó.

La joven también comparó la relación que tiene con Jesús Barco, actual pareja de su madre, con la que tuvo con Farfán.

“Es un padrastro para nosotras y es totalmente distinto las cosas. Somos como hijas mayores, no somos niñas. Jesús todo el tiempo está: ‘¿cómo estás? ¿cuándo vienen? ¿vamos a comer el domingo?’, cosas que demuestran que quiere estar presente. Con mis hermanos es igual. Con Jefferson no había eso”, señaló.

Con estas declaraciones, Samahara deja en claro que, aunque tuvo cercanía con Jefferson Farfán durante su infancia, su vínculo fue distinto al que hoy mantiene con Jesús Barco, quien sí participa activamente en la vida de ella y sus hermanos.