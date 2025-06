Pablo Heredia se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar detalles de su vida privada y las relaciones que tuvo con diversas figuras del espectáculo nacional. Entre los nombres que mencionó estaba el de Mayra Goñi, a quien admite que besó cuando recién llegó a Perú.

Según reveló el actor argentino, el beso con Mayra Goñi sucedió cuando recién llegada a Perú tras terminar una larga relación con una mujer con la que se iba a casar.

“Cuando llegué al Perú, fue como una de mis primeras amigas y yo venía de estar nueve años sin pareja. Yo confié mucho en ella y ella supongo que también en mí. Era muy chibola y nos dimos un beso cortito, chiquito, sin consecuencias. No pasó nada, solo un beso”, dijo Heredia.

“Yo sentí que no estaba preparado, le expliqué, hablamos los dos, sentía que no era momento y ella lo contó en maquillaje”, añadió el actor argentino, aclarando que le pidió a Goñi mantener su beso en secreto.

Pablo Heredia confiesa que se besó con Mayra Goñi y luego se dejaron de hablar. (Foto: Captura de video)

Sin embargo, pese a su pedido, Pablo Heredia se enteró que Mayra Goñi había contado detalles sobre el beso, por lo que fue a hablar con ella y terminaron distanciándose. “Nos dejamos de hablar tres años”, refirió.

“Contar algo en maquillaje es contarlo como en la radio y ella lo contó como si nada. Cuando a mí me llegó esa (información), me sentí herido. Yo quería que quede en la intimidad y estuvimos distanciados varios años a causa de eso. No llegamos a pelearnos. No nos hablamos más. Tuvimos una discusión mínima. Nos dejamos de hablar tres años”, reveló Pablo Heredia.

De esta manera, el actor argentino confirmó que sí tuvo un acercamiento con las tres protagonistas de “Ven, baila quinceañera”. Con Ale Fuller mantuvo su relación más larga, mientras que con Flavia Laos tuvo un acercamiento romántico, pero no prosperó su relación.