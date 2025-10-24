“El valor de la verdad” regresa a su formato de entrevistas a personajes de la farándula y en su nueva edición presentará la conversación que tuvo Beto Ortiz con Nadeska Widausky, bailarina que contará detalles poco conocidos de su vida y su trabajo.
Luego de semanas en las que “El valor de la verdad” cambió de tono y presentó entrevistas a políticos, el programa de Panamericana Televisión anunció que Nadeska Widausky será la invitada de la edición que se presentará el domingo 26 de octubre.
En el sillón rojo, Nadeska contará detalles poco conocidos de su vida y hará revelaciones inesperadas, como que estaría dispuesta a hacer lo que sea por dinero.
“Lo que yo decía, él me lo daba. ‘Quiero comprarme tal carro’ y él decía: ‘Sí, está bien, ¿Cuánto necesitas?’, así. Él siempre me daba dinero en efectivo. Vengo con mis cláusulas, léelas todas, ¿Sabes qué disfruto?, agarrar mi dinero y olerlo", dijo la polémica modelo.
“Es mi vida, es mi cuerpo, yo no le hago daño a nadie. Yo no creo en el amor, no creo en los hombres, para mí no existen hombres fieles”, agregó.
Cabe resaltar que, originalmente, “El valor de la verdad” de Nadeska Widausky tenía previsto emitirse el domingo 12 de octubre; sin embargo, frente a la coyuntura del país, el programa decidió cambiar el corte de las entrevistas y Beto Ortiz apareció entrevistando a políticos.
