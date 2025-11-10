Susy Díaz reveló que Christian Cueva le escribió a su cuenta personal de Instagram. (Foto: Captura de video / FPF)
Redacción EC
volvió a sentarse en el sillón rojo de y reveló detalles poco conocidos de su vida, entre ellos, confesó que el futbolista le mandó un mensaje a su cuenta personal de Instagram.

En conversaciones con Beto Ortiz, Susy Díaz sorprendió a todos al revelar que el polémico futbolista, quien actualmente mantiene una relación con la cantante Pamela Franco, le envió un mensaje privado.

Fue en la pregunta 9 de “El valor de la verdad” cuando Beto Ortiz formuló la pregunta: “¿Te afanaba Christian Cueva?”. A lo que Susy Díaz respondió: “Sí”, para luego explicar cómo sucedieron los hechos.

Él me escribe en el Instagram y en esa época él estaba metiendo goles, estaba en su apogeo… Como estaba haciendo las dietas a los futbolistas, entonces, me escribe. Ahí tengo su mensaje en el Instagram”, comentó la excongresista.

Yo creo que me escribió para que le hiciera su dieta. Me dijo: ¿Cómo estás?”, agregó Díaz en su declaración.

Luego, Susy Díaz explicó que sí respondió al mensaje de ‘Cuevita’, donde lo felicitó por su desempeño en las canchas y le envió un saludo a su entonces esposa, Pamela López, y a su familia.

“Le digo: ‘Felicitaciones por los goles y saludos a tu esposa, a tu maravillosa familia’. Para qué le dije eso, nunca más me escribió”, aseguró Susy Díaz en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.

