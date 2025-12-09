Tilsa Lozano sorprendió a todos al revelar detalles de su pasado en su nueva participación en “El valor de la verdad”. Según contó en el sillón rojo, mantuvo una relación sentimental con Yaco Eskenazi cuando ambos eran adolescentes.
En conversación con Beto Ortiz, Tilsa Lozano que vivió “una linda historia” con el exintegrante de “Esto es guerra” cuando ambos eran adolescentes. Tilsa explicó que puede hablar del tema ya que Yaco ya lo mencionó en una anterior entrevista.
“Yo tenía catorce y él tendría dieciséis. Venía en su bicicletita, pedaleando”, contó Tilsa Lozano entre risas, recordando que ambos tenían paseos repentinos, encuentros en la calle y conversaciones inocentes.
Según dijo, la abuela de Yaco Eskenazi vivía en el mismo barrio que su abuela de San Isidro, distrito que fue escenario de su romance. “Nos hicimos enamorados. Yo tenía catorce o quince años, él era dos años mayor y fuimos enamorados”, confesó Tilsa.
Tilsa Lozano recordó que la relación con Yaco Eskenazi terminó cuando ella regresó a Argentina. “Yo me fui, pues… Creo que él sufrió más que yo”, reconoció.
“Fue un drama. Lloramos, nos abrazamos, nos juramos amor eterno. Pero cuánta gente se jura amor eterno… y ya pues”, precisó Tilsa al recordar su relación con el ‘Capitán histórico de los leones’ en “Esto es guerra”.
Finalmente, Tilsa Lozano reconoció que mantiene una buena relación con Yaco Eskenazi. “Nos conocemos desde los trece o catorce años. Siempre lo felicito. Me encanta la familia que ha formado (con Natalie Vértiz)”, dijo en el sillón rojo.
