Este domingo 14 de diciembre se presentará la segunda parte de la entrevista a Tilsa Lozano en “El valor de la verdad”. Según un adelanto en redes sociales, esta parte tendrá “el plato fuerte” de las revelaciones de la popular presentadora de televisión.
A través de la cuenta oficial de Instagram del programa se compartieron fotografías de Tilsa Lozano al lado del conductor Beto Ortiz. El post estuvo acompañado de un peculiar mensaje.
“La semana pasada nos contó su pasado, pero el plato fuerte viene este domingo. Tilsa Lozano se sienta una última vez en el sillón rojo para encarar todos esos comentarios ácidos y las ‘verdades’ que circulan sobre ella”, señala la publicación.
Como era de esperarse, la presencia de ‘Tili’ en “El valor de la verdad” ha generado una gran controversia, ya que en la primera parte de la entrevista reveló detalles de su separación de Jackson Mora. Además, recordó su romance con el ‘Loco’ Vargas.
En otro video de “El valor de la verdad”, Tilsa Lozano aparece junto a Beto Ortiz para invitar a sus seguidores a que no se pierdan el programa de este domingo 14 de diciembre.
“Tengo muchas cosas que decir”, señala Tilsa Lozano sobre su nueva participación en el programa, cuyo adelanto da a entender que, en esta segunda parte, se podría utilizar el botón rojo.
