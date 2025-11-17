Yolanda Medina fue la nueva invitada de “El valor de la verdad”, donde contó detalles poco conocidos de su vida. Entre sus revelaciones, la líder de Alma Bella contó detalles del polémico encuentro que tuvo con Marisol a la salida de una cabina radial.

En conversación con Beto Ortiz, la cantante reveló cómo fue el encuentro con la ‘Faraona’ en la radio, ya que ambas se cruzaron y no tuvieron problemas en tener un ‘picante’ encuentro.

“Estábamos en el mismo set, porque nos invitaron el mismo día en una radio. Ella entraba y yo salía, pero cuando estaba afuera, se encargaron de picarme”, contó Yolanda Medina.

Yolanda Medina da detalles de su encuentro en la radio con Marisol.

“Empezaron a lanzar sus dardos, de chusca, de robamaridos, a decir: ‘cuatro chuzcas’ cuando estábamos cuatro ‘Alma Bellas’, entonces luego sale y dice que ella no lo dijo para nosotras”, añadió.

Según la versión de Yolanda Medina, ella no tuvo reparos en acercarse a Marisol y responderle cara a cara. “La verdad la empujé y le dije que quería que me dijera en la cara lo que dijo dentro de la cabina y no dijo nada. Solo me dijo: ‘Qué te pasa’ y luego se fue”, precisó.

Yolanda Medina cree que Marisol le envidia.

Como se recuerda, la polémica entre Yolanda Medina y Marisol surgió luego que la líder de Alma Bella iniciara una relación con George Núñez, expareja de la ‘Faraona’.