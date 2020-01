Reconocidas figuras de la farándula local acudieron este domingo a las urnas para sufragar por las Elecciones Congresales 2020 e instaron a todos los peruanos a cumplir con un voto responsable.

Luego de emitir su voto, el presentador de “Cinescape”, Bruno Pinasco comentó que en su centro de votación, los modelos Patricio Parodi y Hugo García también cumplen con su deber cívico. “Voten de manera responsable y piensen bien porque de esto depende el futuro del país, así que a votar”, dijo.

El humorista Carlos Álvarez votó en la Universidad Garcilaso de la Vega en San Isidro. Tras cumplir con su voto, sostuvo: “Las reformas políticas son importantes, pero lo urgente es vencer la inseguridad ciudadana, la salud pública, la educación y más trabajo para todos. Tenemos que vencer al feminicidio, respetar más a nuestras mujeres”.

Carlos Álvarez cumpliendo con su voto en las Elecciones Congresales 2020

El actor Marco Zunino recomendó emitir un voto responsable para evitar repetir errores del pasado. "Perú vota bien por favor! No más corruptos, si votas por corruptos eres responsable de lo qué pasó en estas elecciones pasadas! No nos merecemos ese congreso de %&$# infórmate antes de votar [...] No votes por nadie que tenga denuncias, aunque su delito sea robar luz de un poste eso es suficiente para no votar por ellos! Hemos tenido uno de los congresos más vergonzosos de nuestra historia que no le importamos nosotros y bueno podría seguir y seguir! Por un Perú mejor!”, escribió.

Los actores Emilia Drago y Diego Lombardi compartieron en sus historias de Instagram un divertido video, en el que se les ve celebrando porque no encontraron largas colas cuando fueron a votar. A diferencia de Patricio Parodi que compartió una fotografía de una extensa cola en su centro de votación.

Karen Schwarz, conductora de “Mujeres al mando”, acudió a votar acompañada de su menor hija, Antonia.

MIEMBROS DE MESA

Maju Mantilla y Rosángela Espinoza fueron miembros de mesa. Ellas acudieron muy temprano a sus respectivas mesas de sufragio para cumplir con su deber cívico.