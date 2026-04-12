Este domingo 12 de abril, Magaly Medina llegó a la Universidad San Martín de Porres, en La Molina, para cumplir con su deber cívico y votar en las elecciones que definieron al nuevo presidente, diputados, senadores y demás autoridades.

Vestida de blanco y con una lujosa cartera, la conductora llamó la atención de los presentes, quienes no tardaron en acercarse a ella para pedirle fotos y saludos.

Tras votar, Magaly Medina mostró su DNI como prueba de su participación. | Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Tras emitir su voto, Medina posó para las cámaras de El Comercio, mostrando su DNI con una sonrisa, como prueba de su participación en estos comicios, marcados por la controversia.

Magaly Medina llegando a la Universidad San martín de Porres para ejercer su derecho a voto | Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Y es que, desde temprano, se reportaron demoras en la instalación de mesas de votación debido a retrasos logísticos, según informó la ONPE, a cargo de la empresa Galaga.

Magaly Medina dentro de los pasillos de la USMP donde ejerció su deber cívico | Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Aunque votaron en diferentes locales, Magaly lo hizo en el mismo distrito donde también sufragaron Susy Díaz, en la Universidad Nacional de Educación, y Karla Tarazona, en el Colegio CV Juan Pablo II.

La actual pareja de Christian Domínguez votó en el Colegio CV Juan Pablo II, en La Molina Vieja | Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

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Amplían el horario de votaciones tras reportarse irregularidades

Por estas dificultades presentadas y debido a las recurrentes quejas por el retraso en la instalación de mesas de sufragio, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que el horario de votación se extendió hasta las 6:00 p. m.

Asimismo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que el plazo para la instalación de las mesas se amplió excepcionalmente hasta las 2:00 p. m. para evitar el ausentismo y garantizar el derecho al voto de la ciudadanía.