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La conductora de televisión llegó hasta la Universidad San Martín de Porres para ejercer su deber cívico | Foto: Violeta Ayasta
La conductora de televisión llegó hasta la Universidad San Martín de Porres para ejercer su deber cívico | Foto: Violeta Ayasta
Por Redacción EC

Este domingo 12 de abril, Magaly Medina llegó a la Universidad San Martín de Porres, en La Molina, para cumplir con su deber cívico y votar en las elecciones que definieron al nuevo presidente, diputados, senadores y demás autoridades.

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