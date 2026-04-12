Este domingo 12 de abril, Magaly Medina llegó a la Universidad San Martín de Porres, en La Molina, para cumplir con su deber cívico y votar en las elecciones que definieron al nuevo presidente, diputados, senadores y demás autoridades.
Este domingo 12 de abril, Magaly Medina llegó a la Universidad San Martín de Porres, en La Molina, para cumplir con su deber cívico y votar en las elecciones que definieron al nuevo presidente, diputados, senadores y demás autoridades.
Vestida de blanco y con una lujosa cartera, la conductora llamó la atención de los presentes, quienes no tardaron en acercarse a ella para pedirle fotos y saludos.
Tras emitir su voto, Medina posó para las cámaras de El Comercio, mostrando su DNI con una sonrisa, como prueba de su participación en estos comicios, marcados por la controversia.
Y es que, desde temprano, se reportaron demoras en la instalación de mesas de votación debido a retrasos logísticos, según informó la ONPE, a cargo de la empresa Galaga.
Aunque votaron en diferentes locales, Magaly lo hizo en el mismo distrito donde también sufragaron Susy Díaz, en la Universidad Nacional de Educación, y Karla Tarazona, en el Colegio CV Juan Pablo II.
Amplían el horario de votaciones tras reportarse irregularidades
Por estas dificultades presentadas y debido a las recurrentes quejas por el retraso en la instalación de mesas de sufragio, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que el horario de votación se extendió hasta las 6:00 p. m.
Asimismo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que el plazo para la instalación de las mesas se amplió excepcionalmente hasta las 2:00 p. m. para evitar el ausentismo y garantizar el derecho al voto de la ciudadanía.