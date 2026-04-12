Este domingo 12 de abril, como parte de las Elecciones Generales 2026, la conductora de televisión Karla Tarazona acudió al Colegio CV Juan Pablo II, ubicado en el distrito de La Molina, para ejercer su derecho al voto.

Portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) y con actitud positiva, Tarazona realizó el proceso de votación sin mayores contratiempos, tras ubicar su mesa de sufragio y saludar a los miembros de mesa presentes.

A su salida del centro educativo, la actual pareja de Christian Domínguez posó ante las cámaras de El Comercio, mostrando su documento y evidencia de haber sufragado.

Karla Tarazona a la salida de su mesa de votación | Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

CONOCE MÁS: Comex fallas de la ONPE y exige garantizar el voto de todos los ciudadanos afectados

Aunque votaron en diferentes centros, Karla coincidió con Susy Díaz y Magaly Medina en el mismo distrito, ejerciendo su derecho en la Universidad Nacional de Educación de La Molina y en la Universidad San Martín de Porres, respectivamente.

Susy Díaz

Magaly Medina tras emitir su voto | Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

Por otro lado, el voto de Tarazona se da en el contexto de una aparente estabilidad, tras sus recientes declaraciones en las que elogió el rol de su pareja como figura paterna.

La conductora sostuvo que siempre resaltará las virtudes de quienes cuidan de sus hijos, afirmando que Domínguez es una “excelente persona” por la disposición que ha mostrado hacia su núcleo familiar.

SIGA AQUÍ LA TRANSMISIÓN DE EL COMERCIO EN YOUTUBE

Amplían el horario de votaciones tras reportarse irregularidades

Por estas dificultades presentadas y debido a las recurrentes quejas por el retraso en la instalación de mesas de sufragio, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que el horario de votación se extenderá hasta las 6:00 p. m.

Asimismo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que el plazo para la instalación de las mesas se amplió excepcionalmente hasta las 2:00 p. m. para evitar el ausentismo y garantizar el derecho al voto de la ciudadanía.