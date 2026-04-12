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La actual pareja de Christian Domínguez votó en el Colegio CV Juan Pablo II, en La Molina Vieja | Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
La actual pareja de Christian Domínguez votó en el Colegio CV Juan Pablo II, en La Molina Vieja | Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Por Redacción EC

Este domingo 12 de abril, como parte de las Elecciones Generales 2026, la conductora de televisión Karla Tarazona acudió al Colegio CV Juan Pablo II, ubicado en el distrito de La Molina, para ejercer su derecho al voto.

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