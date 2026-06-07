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Miss Perú 2026 ya votó y pidió a los peruanos que acudan a las urnas. (Foto: Instagram / @lurenperu)
Miss Perú 2026 ya votó y pidió a los peruanos que acudan a las urnas. (Foto: Instagram / @lurenperu)
Por Redacción EC

Miles de peruanos asisten a sus locales de votación para ejercer su derecho de voto en esta segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, donde se elegirá al próximo mandatario. Entre ellos, personajes políticos y figuras del entretenimiento también se hacen presente en esta jornada laboral.

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