Miles de peruanos asisten a sus locales de votación para ejercer su derecho de voto en esta segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, donde se elegirá al próximo mandatario. Entre ellos, personajes políticos y figuras del entretenimiento también se hacen presente en esta jornada laboral.

Tal es el caso de la Miss Perú 2026, Luren Márquez, quién desde la mañana de este domingo 7 de junio acudió hasta la Universidad Ricardo Palma para ejercer su derecho al voto. Tras acudir a la urna, no dudó en compartir un mensaje a todos los peruanos.

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“Ya voy saliendo de votar y solamente quiero invitarlos a todos que puedan hacer los mismo, que se acerquen a sus aulas, a sus centros que les ha tocado para que también puedan votar. Esto es un día muy importante para todos los peruanos, que se define algo tan importante como es elegir a nuestro futuro presidente”, comentó Luren Márquez ante las cámaras de Latina Noticias.

Miss Perú 2026 ya votó y pidió a los peruanos que acudan a las urnas. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)

Cabe recordar, que Luren Márquez fue presentada oficialmente como la nueva Miss Perú 2026 el pasado mes de abril, durante una ceremonia íntima en el Teatro Municipal del Callao, donde contó con la visita de la Miss Universo 2025, Fátima Bosh.

¿Cómo votar en segunda vuelta?

En la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos deben acudir a su local de votación en el horario asignado, portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin importar si está vencido.

Tras ingresar a la cámara secreta, deberás marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo o número de tu preferencia, procurando no salirte del espacio para evitar que el voto sea anulado.

Miss Perú 2026 ya votó y pidió a los peruanos que acudan a las urnas. (Foto: Diego Moreno)

Luego de emitir tu voto, dobla la cédula y deposítala en el ánfora correspondiente. No olvides firmar el padrón electoral y colocar tu huella digital, pasos necesarios para dejar constancia de tu participación. Finalmente, recibirás tu DNI junto con la constancia de votación, documento importante para realizar trámites posteriores.

¿Qué pasa sino acudo a votar?

Si no votas en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, recibirás una multa electoral obligatoria (entre S/ 23 y S/ 92), cuyo monto se calcula según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cabe recordar que el voto es obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años; los mayores de 70 no son sancionados. Además, mientras no regularices tu situación —pagando la multa o justificando tu inasistencia— podrías tener restricciones para realizar algunos trámites en entidades públicas.