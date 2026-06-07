Magaly Medina acude a su centro de votación en la Universidad San Martin, Facultad de Ingeniería, para cumplir con su voto en esta segunda vuelta electoral 2026. (Foto: Violeta Ayasta/@phto.gec)
Magaly Medina acude a su centro de votación en la Universidad San Martin, Facultad de Ingeniería, para cumplir con su voto en esta segunda vuelta electoral 2026. (Foto: Violeta Ayasta/@phto.gec)
Por Redacción EC

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se desarrollan con normalidad en diversos puntos del Perú, donde varias personalidades vinculadas al mundo del entretenimiento se han hecho presente. Una de las más recientes ha sido la conductora de televisión Magaly Medina.

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