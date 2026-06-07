La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se desarrollan con normalidad en diversos puntos del Perú, donde varias personalidades vinculadas al mundo del entretenimiento se han hecho presente. Una de las más recientes ha sido la conductora de televisión Magaly Medina.

Según se pudo apreciar, la conductora del programa de espectáculos “Magaly TV, la firme” llegó hasta la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres, ubicado en el distrito de La Molina para ejercer su voto.

Tras su paso por las urnas, la popular conductora de televisión salió rápidamente del centro de votación, no sin antes cruzarse con algunos seguidores que la reconocieron en el acto y le pidieron algunas fotografías.

Magaly Medina acude a su centro de votación en la Universidad San Martin, Facultad de Ingeniería, para cumplir con su voto en esta segunda vuelta electoral 2026. (Foto: Violeta Ayasta/@phto.gec)

Tras emitir su voto en la USMP, Magaly Medina recurrió a sus redes sociales para compartir un breve, pero significativo mensaje al lado de su esposo, el notario Alfredo Zambrano. “Ya cumplimos con nuestro deber ciudadano”, escribió junto a un clip en el que aparece a bordo de su auto.

De esta manera, Magaly Medina se suma a la lista de personalidades vinculadas al mundo del entretenimiento que han ejercido su derecho al voto. Como ella, Susy Díaz, Luren Márquez y Gisela Valcárcel y más llegaron hasta sus centros de votación para elegir al próximo presidente del Perú.

¿Qué pasa sino acudo a votar?

Si no votas en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, recibirás una multa electoral obligatoria (entre S/ 23 y S/ 92), cuyo monto se calcula según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Magaly Medina acude a su centro de votación en la Universidad San Martin, Facultad de Ingeniería, para cumplir con su voto en esta segunda vuelta electoral 2026. (Foto: Violeta Ayasta/@phto.gec)

Cabe recordar que el voto es obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años; los mayores de 70 no son sancionados. Además, mientras no regularices tu situación —pagando la multa o justificando tu inasistencia— podrías tener restricciones para realizar algunos trámites en entidades públicas.