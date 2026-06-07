La excongresistay figura del espectáculo llegó hasta las instalaciones de la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en La Molina para ejercer su derecho al voto.
La popular personalidad de la farándula se alejó de su popular cabellera rubia y optó por llevar el cabello negro. Lejos de la extravagancia de sus atuendos, Susy Díaz lució un pantalón oscuro y un polo de dos colores.
Tras emitir su voto, Susy Díaz se retiró de la institución muy sonriente y muchas personas aprovecharon para tomarse algunas fotografías con ella y conseguir un saludo especial. Ella, fiel a su estilo, atendió sin problemas a sus seguidores.
Como se recuerda, Ivonne Susana Díaz Díaz, más conocida como Susy Díaz, es una figura pública popular en la televisión peruana. Fue elegida congresista para el periodo 1995-2000 por el Movimiento Independiente Agrario (MIA), obteniendo 10,280 votos.
La primera mesa de sufragio para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se instaló en la región San Martín a las 5:35 a.m. de este domingo 7 de junio, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Se trata de la mesa número 078946, ubicada en la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, en la provincia y región San Martín.
La ONPE indicó que, en total, en todo el territorio peruano, se instalarán 90,223 mesas para recibir el voto de 26’114,619 ciudadanos, mientras que en el extranjero deberán funcionar 2,506 mesas, a fin de recibir el voto de 1’194,172 peruanos en el exterior.
Rebeca comenta el caso de John Kelvin, quien anunció que apelará la sentencia de cuatro años y un día por agresión psicológica contra Dalia Durán. En su pronunciamiento, el cantante cuestiona a la prensa y asegura que seguirá con sus presentaciones mientras su defensa afronta el proceso legal.