Resumen

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Susy Díaz llegó temprano a votar y fue abordada por sus seguidores. (Foto: Violeta Ayasta/@phto.gec)
Susy Díaz llegó temprano a votar y fue abordada por sus seguidores. (Foto: Violeta Ayasta/@phto.gec)
Por Redacción EC

Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, donde el Perú elegirá a su futuro presidente. En diversas instituciones, figuras públicas se han hecho presente desde tempranas horas, entre ellas, la excongresista Susy Díaz.

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