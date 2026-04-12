Susy Díaz, popular figura del espectáculo nacional, llegó durante la mañana del 12 de abril hasta la Escuela de post grado de la Universidad Nacional de Educación en La Molina para cumplir su deber cívico en este período de Elecciones 2026.

La excongresista llegó hasta su local de votación en La Molina para cumplir con su deber ciudadano. Sin mayores complicaciones, la figura pública cumplió con el proceso electoral.

Asimismo, aprovechó para tomarse fotografías con sus seguidores y mostró su DNI como muestra de que el deber cívico es importante para el futuro de nuestro país.

Susy Díaz llega a la Escuela post grado de la Universidad Nacional de Educación en La Molina, para cumplir su deber de votar en estás elecciones 2026. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Susy Díaz llega a la Escuela post grado de la Universidad Nacional de Educación en La Molina, para cumplir su deber de votar en estás elecciones 2026. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Como se recuerda, Susy Díaz es una figura mediática que incursionó en la política peruana al ser elegida congresista en el periodo 1995–2000. Llegó al Parlamento como representante del Movimiento Independiente Agrario.

Susy Díaz llega a la Escuela post grado de la Universidad Nacional de Educación en La Molina, para cumplir su deber de votar en estás elecciones 2026. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

¿Como votar en estas elecciones 2026?

La jornada de votación se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026, en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. En tanto, los miembros de mesa deberán acudir a su local de sufragio desde las 6:00 a.m. para la instalación de las mesas.

Antes de asistir a votar, se aconseja revisar el local asignado y confirmar si se ha sido designado como miembro de mesa mediante las plataformas oficiales de los organismos electorales. Puedes verificar si cumples ese rol en el siguiente enlace.