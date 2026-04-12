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Susy Díaz llega a la Escuela post grado de la Universidad Nacional de Educación en La Molina, para cumplir su deber de votar en estás elecciones 2026. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Susy Díaz llega a la Escuela post grado de la Universidad Nacional de Educación en La Molina, para cumplir su deber de votar en estás elecciones 2026. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
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Susy Díaz, popular figura del espectáculo nacional, llegó durante la mañana del 12 de abril hasta la Escuela de post grado de la Universidad Nacional de Educación en La Molina para cumplir su deber cívico en este período de Elecciones 2026.

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