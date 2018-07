"El Día Después", iniciativa ciudadana presentada por el actor Diego Luna, gira en torno a 12 propuestas que tienen como propósito principal lograr el desarrollo del país, a partir de la elección presidencial.

Esta listo el video: “​El Día Después | Opinión ciudadana​”. ​Se discute: Democracia, política, elecciones 2018, confrontación, empatía social y transformación ciudadana, con voces que hay que escuchar. Se agradece el RT.

A continuación conoce cuáles son:

1.- La paz y la tolerancia no son un sueño, deben ser una realidad. 2.- No al racismo y al clasismo. No a un país que excluya a las personas con discapacidad.

3.- Ejerzo una actitud crítica hacia mis gobernantes, independientemente de mi afiliación política y la de ellos.

4.- La corrupción mata, violenta y divide. No la tolero y denuncio a quien la ejerce.

5.- La pobreza es una forma de violencia y me comprometo a combatirla.

6.- Debo escuchar a los pueblos indígenas y asegurarme que sus decisiones y autonomía sean respetadas.

7.- La igualdad de género es una condición fundamental para una sociedad justa. Lucho por una igualdad laboral, económica, y de oportunidades para las mujeres.

8.- Respeto la identidad de género y la orientación sexual de cada persona.

9.- Me solidarizo con los migrantes indocumentados. Defiendo los derechos de mis paisanos al otro lado de la frontera. 10.- Apoyo la educación, la ciencia y la cultura como pilares de cualquier proyecto de país.

11.- El respeto al medioambiente es el respeto a mí mismo.

12.- Defiendo la libertad de expresión en todas sus formas. La libertad es un derecho que construyo y que exijo.

Las propuestas fueron presentadas en un video en el que aparecen diferentes personalidades como Gael García Bernal, Julieta Venegas, Luis Gerardo Méndez, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu, Lila Downs, Alondra de la Parra, Natalia Lafourcade, entre otras.