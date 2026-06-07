Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, donde diversas figuras del entretenimiento se han hecho presente en las urnas. Una de las más entusiastas ha sido Gisela Valcárcel, quien a través de sus redes sociales compartió detalles de su votación.

La exconductora de televisión utilizó sus historias de Instagram para compartir detalles de cómo fue su proceso de votación en un establecimiento del distrito de San Isidro. Gisela Valcárcel acompañó su publicación con un breve mensaje.

“Ya está. Mi voto es por el Perú”, escribió Valcárcel sobre su publicación en la red social, donde compartió una fotografía del ánfora de la ONPE, depositando su voto por el candidato presidencial de su preferencia.

Gisela Valcárcel compartió en sus redes sociales cómo votó este domingo 7 de junio. (Foto: Instagram / @giselavalcarcelperu)

De esta manera, Gisela Valcárcel se sumó a la lista de artistas que han ejercido su derecho al voto. Junto a ella, también lo hicieron figuras como Magaly Medina, Luren Márquez, Susy Díaz y más.

¿Cómo votar en segunda vuelta?

En la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos deben acudir a su local de votación en el horario asignado, portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin importar si está vencido.

Tras ingresar a la cámara secreta, deberás marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo o número de tu preferencia, procurando no salirte del espacio para evitar que el voto sea anulado.

Gisela Valcárcel compartió en sus redes sociales cómo votó este domingo 7 de junio. (Foto: Instagram / @giselavalcarcelperu)

Luego de emitir tu voto, dobla la cédula y deposítala en el ánfora correspondiente. No olvides firmar el padrón electoral y colocar tu huella digital, pasos necesarios para dejar constancia de tu participación. Finalmente, recibirás tu DNI junto con la constancia de votación, documento importante para realizar trámites posteriores.

¿Qué pasa sino acudo a votar?

Si no votas en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, recibirás una multa electoral obligatoria (entre S/ 23 y S/ 92), cuyo monto se calcula según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cabe recordar que el voto es obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años; los mayores de 70 no son sancionados. Además, mientras no regularices tu situación —pagando la multa o justificando tu inasistencia— podrías tener restricciones para realizar algunos trámites en entidades públicas.