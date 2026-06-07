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Gisela Valcárcel compartió en sus redes sociales cómo votó este domingo 7 de junio. (Foto: Instagram / @giselavalcarcelperu)
Gisela Valcárcel compartió en sus redes sociales cómo votó este domingo 7 de junio. (Foto: Instagram / @giselavalcarcelperu)
Por Redacción EC

Este domingo 7 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, donde diversas figuras del entretenimiento se han hecho presente en las urnas. Una de las más entusiastas ha sido Gisela Valcárcel, quien a través de sus redes sociales compartió detalles de su votación.

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